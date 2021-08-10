Почти Шелковый путь. Что известно о проекте новой железной дороги между Алтаем и Китаем

3 Что глава Республики Алтай думает о новом железнодорожном пути?

Ранее altapress.ru писал, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин выступает против появления железнодорожного пути в регионе. Чиновник стремится сохранить природное наследие и заповедные места.

По его словам, «жители вряд ли будут согласны превратить республику в большую стройку тоннелей, эстакад и мостов».

Олег Хорохордин. altai-republic.ru

В РЖД отреагирровали на сообщения Хорохордина:

«ОАО „РЖД“ постоянно изучает и оценивает перспективные направления развития железных дорог, способствующие усилению транспортных связей России и улучшающие экономический потенциал регионов. В настоящее время строительство железнодорожной ветки через Республику Алтай не планируется. Имеющиеся проработки носят предварительный, теоретический, характер».