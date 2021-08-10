Почти Шелковый путь. Что известно о проекте новой железной дороги между Алтаем и Китаем

Всего компания выдвинула 3 версии, где теоретически можно проложить путь в китайский Авэйтань :
- Через станцию Бийск Западно-Сибирской железной дороги. Протяженность маршрута — 1,006 тыс. км;
- Из Таштагола в Кемеровской области (1,08 тыс. км);
- От станции Абаза в Красноярском крае (1,276 тыс. км до конечной точки).
Как сообщает Коммерсант, пока проект строительства существует только в далекой перспективе.
Возможный путь будет предназначен для перевоза из Алтайского края, Кемеровской области и Республики Хакасии грузов китайским потребителям.
Дополнительная дорога позволит разгружать Восточный полигон. Правда, ее закладка предполагает прокладку 1 тыс. км рельсов по сложному горному ландшафту. В том числе по природному заповеднику плато Укок (Республика Алтай).
«Новая реальность» такова, что даже при заказе перевозки клиенты требуют расчета экологических параметров, в том числе относительной экономии выбросов CO2. Поэтому строительство дороги по территории заповедника неизбежно будет осуществляться на условиях минимального воздействия на окружающую среду", — ссылается Коммерсант на заместителя генерального директора РЖД Алексея Шило.
Ранее altapress.ru писал, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин выступает против появления железнодорожного пути в регионе. Чиновник стремится сохранить природное наследие и заповедные места.
По его словам, «жители вряд ли будут согласны превратить республику в большую стройку тоннелей, эстакад и мостов».
В РЖД отреагирровали на сообщения Хорохордина:
«ОАО „РЖД“ постоянно изучает и оценивает перспективные направления развития железных дорог, способствующие усилению транспортных связей России и улучшающие экономический потенциал регионов. В настоящее время строительство железнодорожной ветки через Республику Алтай не планируется. Имеющиеся проработки носят предварительный, теоретический, характер».