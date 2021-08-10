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Экономика

Почти Шелковый путь. Что известно о проекте новой железной дороги между Алтаем и Китаем

В РЖД предложили 3 варианта железной дороги в Китай через Горный Алтай. Рассказываем, зачем нужен новый маршрут и где его могут построить.

Рельсы, железная дорога.
Рельсы, железная дорога.
CC0
1 Где может появиться дорога?

Всего компания выдвинула 3 версии, где теоретически можно проложить путь в китайский Авэйтань :

  • Через станцию Бийск Западно-Сибирской железной дороги. Протяженность маршрута — 1,006 тыс. км;
  • Из Таштагола в Кемеровской области (1,08 тыс. км);
  • От станции Абаза в Красноярском крае (1,276 тыс. км до конечной точки).
Железная дорога.
Железная дорога.
сибфоут.мвд.рф
2 Для чего нужен путь?

Как сообщает Коммерсант, пока проект строительства существует только в далекой перспективе.

Возможный путь будет предназначен для перевоза из Алтайского края, Кемеровской области и Республики Хакасии грузов китайским потребителям.

Дополнительная дорога позволит разгружать Восточный полигон. Правда, ее закладка предполагает прокладку 1 тыс. км рельсов по сложному горному ландшафту. В том числе по природному заповеднику плато Укок (Республика Алтай).

Плато Укок.
Плато Укок.
И. Усанов

«Новая реальность» такова, что даже при заказе перевозки клиенты требуют расчета экологических параметров, в том числе относительной экономии выбросов CO2. Поэтому строительство дороги по территории заповедника неизбежно будет осуществляться на условиях минимального воздействия на окружающую среду", — ссылается Коммерсант на заместителя генерального директора РЖД Алексея Шило.

3 Что глава Республики Алтай думает о новом железнодорожном пути?

Ранее altapress.ru писал, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин выступает против появления железнодорожного пути в регионе. Чиновник стремится сохранить природное наследие и заповедные места.

По его словам, «жители вряд ли будут согласны превратить республику в большую стройку тоннелей, эстакад и мостов».

Олег Хорохордин.
Олег Хорохордин.
altai-republic.ru

В РЖД отреагирровали на сообщения Хорохордина:

«ОАО „РЖД“ постоянно изучает и оценивает перспективные направления развития железных дорог, способствующие усилению транспортных связей России и улучшающие экономический потенциал регионов. В настоящее время строительство железнодорожной ветки через Республику Алтай не планируется. Имеющиеся проработки носят предварительный, теоретический, характер».

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