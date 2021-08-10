10 августа 22°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

РЖД успокоила Хорохордина: не планируют строить железную дорогу в Китай через Горный Алтай

На сайте РЖД опубликовали разъяснение по инфраструктурному проекту в Республике Алтай, реализацию которого пообещал не допустить глава региона Олег Хорохордин.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин.
instagram.com/khorokhordin.official

Ранее сообщали, что РЖД наметила три варианта строительства железной дороги через Алтай, которая станет западным маршрутом в Китай для грузов из Алтайского края, Кемеровской области и Хакасии.

В СМИ отметили, что предполагается прокладка более 1 тыс. км путей по сложному горному ландшафту.

После этого Хорохордин заявил, что реализация подобных проектов может затронуть сакральные для населения Республики Алтай места и природные заповедники.

«Этого мы допустить не можем. Вряд ли наши жители будут согласны превратить республику в большую стройку тоннелей, эстакад и железнодорожных мостов», — подчеркнул глава региона.

Рельсы, железная дорога.
Рельсы, железная дорога.
CC0

В РЖД отреагировали на слова Хорохордина и сообщения о железнодорожном мегапроекте.

«ОАО „РЖД“ постоянно изучает и оценивает перспективные направления развития железных дорог, способствующие усилению транспортных связей России и улучшающие экономический потенциал регионов. В настоящее время строительство железнодорожной ветки через Республику Алтай не планируется. Имеющиеся проработки носят предварительный, теоретический, характер», — заявили в компании.

Также отметили, что такие решения принимаются «исключительно во взаимодействии с региональными властями с учетом всех экологических требований, сохранения исторического наследия и соблюдения интересов местных жителей».

Напомним, планы по строительству дороги в Китай, в том числе и через Алтайский край, обсуждаются не впервые.

Смотрите также
Только самые важные новости! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость