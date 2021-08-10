РЖД успокоила Хорохордина: не планируют строить железную дорогу в Китай через Горный Алтай

На сайте РЖД опубликовали разъяснение по инфраструктурному проекту в Республике Алтай, реализацию которого пообещал не допустить глава региона Олег Хорохордин.

Ранее сообщали, что РЖД наметила три варианта строительства железной дороги через Алтай, которая станет западным маршрутом в Китай для грузов из Алтайского края, Кемеровской области и Хакасии.

В СМИ отметили, что предполагается прокладка более 1 тыс. км путей по сложному горному ландшафту.

После этого Хорохордин заявил, что реализация подобных проектов может затронуть сакральные для населения Республики Алтай места и природные заповедники.

«Этого мы допустить не можем. Вряд ли наши жители будут согласны превратить республику в большую стройку тоннелей, эстакад и железнодорожных мостов», — подчеркнул глава региона.

Рельсы , железная дорога. CC0

В РЖД отреагировали на слова Хорохордина и сообщения о железнодорожном мегапроекте.

«ОАО „РЖД“ постоянно изучает и оценивает перспективные направления развития железных дорог, способствующие усилению транспортных связей России и улучшающие экономический потенциал регионов. В настоящее время строительство железнодорожной ветки через Республику Алтай не планируется. Имеющиеся проработки носят предварительный, теоретический, характер», — заявили в компании.

Также отметили, что такие решения принимаются «исключительно во взаимодействии с региональными властями с учетом всех экологических требований, сохранения исторического наследия и соблюдения интересов местных жителей».

Напомним, планы по строительству дороги в Китай, в том числе и через Алтайский край, обсуждаются не впервые.