Подарки на 8 Марта. Эксперты выяснили, сколько готовы потратить мужчины и на какие сюрпризы

Самые популярные подарки на 8 Марта — цветы, ювелирные украшения и сувениры, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «МТС Банка».

Аналитики выделили 10 категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций за неделю до 8 Марта.

«Традиционно мужчины дарят женщинам цветы — они могут быть как самостоятельным подарком, так и дополнением к нему. Количество транзакций в цветочных магазинах вырастает в 6,2 раза. Ювелирные украшения — также желанный подарок для многих женщин — количество покупок увеличивается в 3,3 раза. Замыкают первую тройку сувениры — 95%", — говорится в исследовании.

Средняя сумма, которую готовы потратить на цветы — 1360 рублей, на ювелирные украшения — 5850 рублей, а на сувениры — 910 рублей.

Перед праздником россияне также проявляют интерес к косметике (прирост 87%), книгам (+56%) и игрушкам (+50%), а также к лотерейным билетам (+49%), спорттоварам (+41%), одежде (+38%) и смартфонам (+27%).

Подарок. СС0

Из развлечений на 8 Марта наибольшей популярностью, как и на 23 февраля, пользуются походы в кинотеатры — количество покупок билетов здесь в 2 раза больше, чем в среднем в марте.

На втором месте — путешествия: авиабилеты покупают на 40% чаще, а отели бронируют — на 32%, железнодорожные билеты — рост 31%.

«Россияне считают длинные выходные хорошим поводом для мини-отпуска и смены обстановки», — отметили аналитики.

Более чем на треть увеличивается количество транзакций в ресторанах и фотостудиях (+35% в обеих категориях).

Часть мужчин предпочитает устроить домашний праздник. Об этом свидетельствует рост заказов еды на дом на 17% и увеличение количества покупок в супермаркетах на 7%.

Ранее россияне назвали самые желанные подарки на 8 марта и 23 февраля, но, как правило, обычно они получают конфеты и пену для бритья.