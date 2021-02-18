Россияне назвали желанные подарки на 8 марта и 23 февраля. Но получат конфеты и пену для бритья

Россияне рассказали, будут ли в этом году отмечать 23 февраля и 8 марта, и назвали подарки, которые хотят получить и подарить, пишет « Российская газета » со ссылкой на исследование «Делойт».

Отмечать 23 февраля планирует большинство россиян — 85%, однако что-то дарить хотят лишь 79%.

С 8 Марта ситуация обратная: 91% планирует отметить этот праздник, а подарок приготовит практически каждый — 98%.

«Подарки на 8 марта обходятся в два раза дороже, чем на 23 февраля. На сюрприз для мужчины в среднем тратится 1−2 тыс. рублей, для женщины — 2−4 тыс. В среднем мужчина за два праздника приобретает шесть подарков на 11 тысяч, тогда как женщина — семь подарков на 10 тысяч», — отметили аналитики.

При этом, как показало исследование, траты на подарки к весенним праздникам в этом году сократили 22% россиян, а каждый четвертый — увеличил.

Самый желанный подарок для всех — деньги. Впрочем, дарить банкноты собирается лишь каждый четвертый — если рассматривать в целом мужчин и женщин.

Демонстрация петроградских работниц 23 февраля ( 8 марта — по-новому стилю) 1917 года ММАМ/МДФ/russfoto

«Деньги являются универсальным подарком, когда точно не получишь что-то ненужное. Мало, кто знает, что дарить. Одариваемый может купить себе что-то, что не решился бы попросить напрямую», — пояснила партнер компании «Делойт, СНГ» Екатерина Трофимова.

Мужчины хотят получить в подарок бытовую технику, электронику, смартфоны, mp3-плееры и планшеты. Однако, согласно опросу среди женщин, большинство из них получит косметику и парфюмерию.

Кстати, в России в ближайшее время может подорожать бытовая техника и различная китайская утварь, так что лучше запастись подарками заранее.

Что касается женщин, то для них самым желанным подарком, после конверта с деньгами, как раз таки стала косметика — такой подарок хочет 51% дам. Мужчины собираются преподнести цветы (61%) и конфеты (48%). Деньги подарят всего 22%.

Это интересно: по данным за 2020 год, мужчины стали брать больше микрозаймов на подарки женщинам к 8 марта.