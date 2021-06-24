Фальшивые протоколы и вывод денег. В Барнауле полиция расследует подозрительные операции «управляшек»

Более полутора десятков многоэтажек в Барнауле сменили управляющую компанию против воли жильцов. А еще одна УК вывела деньги населения под предлогом установки счетчиков и обналичила их. Эти действия, имеющие признаки уголовных преступлений, сейчас расследует барнаульская полиция. Altapress.ru стали известны некоторые детали этих дел.

Обналичили и поделили

Барнаульская управляющая компания «Аверс» (ныне банкрот) перевела деньги населения в фирму «АС-Групп» на установку теплосчетчиков — всего 2,3 млн рублей. Казалось бы, что в этом криминального? Всё, считают правоохранители.

Во-первых , это были платежи жильцов за отопление и горячую воду , а это деньги целевые — «управляшка» просто не имела права ими распоряжаться.

это были платежи жильцов за отопление и горячую воду а это деньги целевые — «управляшка» просто не имела права ими распоряжаться. Во-вторых , счетчики в домах УК «Аверс» установили всего на 500 тыс. рублей. Остальное ( более 1,8 млн) обналичили и поделили.

счетчики в домах УК «Аверс» установили всего на 500 тыс. рублей. Остальное более 1,8 млн) обналичили и поделили. В-третьих , эта финансовая операция нанесла ущерб «Барнаульской теплосетевой компании» и «Барнаульской генерации» ( поставщикам тепловой энергии и горячей воды) — ведь платежи населения до них не дошли.

Более того, по данным правоохранителей, ущерб нанесен и жильцам: с них дважды взяли деньги за установку одних и тех же счетчиков.

Отопление. Pixabay.com

Знакомые и не знакомые

Все это и стало основанием для возбуждения дела по статье 160 Уголовного кодекса — присвоение и растрата. Расследует его барнаульская полиция. А ущерб, нанесенный жильцам (1 млн рублей) и теплоэнергетикам (2,3 млн), считается особо крупным.

Кто стоит за выводом денег из УК «Аверс»? Обвинение еще никому не предъявлено — ожидается, что это произойдет к концу лета, после завершения комплексной экономической экспертизы.

Между тем, известно, что в 2014—2015 годах, когда были проделаны описанные выше операции, УК «Аверс» возглавлял Сергей Веремьев. А учредителем «АС-Групп» был и остается Денис Садовнич.

Суд. Pixabay.com

Оба много лет работали в ЖКХ. При этом Денис Садовнич получил широкую известность: в 2018 году суд признал его виновным в присвоении и растрате 16 млн рублей.

Платежи населения за коммунальные услуги он, будучи учредителем УК, распорядился вывести на подконтрольные фирмы. За что и получил 4,5 года в колонии общего режима.

Поставили на поток

Еще два уголовных дела связаны уже не с финансовыми, а скорее с «бумажными» операциями — хотя в конечном итоге и здесь все завязано на денежные потоки.

Дом на ул. 80-й , Гвардейской Дивизии. 2GIS

В мае-июне 2019 года 14 многоквартирных домов Барнаула перешли к управляющей компании «Поток», только-только получившей лицензию. За дома управляющие компании действительно борются — чем больше у них квадратных метров, тем больше поступление доходов.

В борьбе за дома как таковой нет криминала. Однако эти дома, по данным правоохранителей, перешли к новой «управляшке» против воли жильцов. Некто — пока неизвестный — подделал протоколы голосования о выборе управляющей компании. И людей, как крепостных, перебросили из одной УК в другую.

Дело в УК «Поток» поставили на поток: в материалах фигурируют многоэтажки на ул. 80-й Гвардейской дивизии, 63, 64 и 66, ул. Э. Алексеевой, 5 (корпус 1 и 2), 32 и 34, ул. 40 лет Октября 24 и 29, 4-я Западная, 78, Тимуровская, 21, 1-я Западная, 42а, Титова, 21 и Глушкова, 40.

Дом по ул. Взлетная , 36. 2GIS

«Учли тех , кто не голосовал»

Похожая история произошла и с двумя домами на ул. Взлетной: 36 и 36а. Они достались УК «Сибирский альянс» в августе 2019 года. И тоже, по данным следствия, против воли жильцов.

Ранее СМИ сообщали: заявление в полицию написал руководитель другой управляющей компании — «Дирекция коммунального хозяйства» Евгений Денисенко.

«Многие собственники не принимали участия в голосовании, но в итоговых протоколах о смене управляющей компании их голоса учли», — заявил он изданию «Толк». Представитель «Сибирского альянса» нарушения отрицал и утверждал, что жильцы недовольство не высказывают. Но часть жильцов все же называли переход их дома к «альянсу» рейдерским захватом.

Документы общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Altapress.ru

В обоих случаях следователи усмотрели признаки преступлений по части 1 статьи 327 Уголовного кодекса: подделка, изготовление или сбыт поддельных документов.

Осужденных пока мало

Уголовным преступлением подделка протокола общего собрания жильцов стала еще в конце 2015 года, когда Госдума признала его официальным документом. К тому времени «переброска» многоэтажек из одной УК в другую за спинами жильцов уже приобрела всероссийские масштабы.

Но и сегодня протоколы массово подделывают. Дмитрий Гордеев, член экспертного совета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, называет шокирующую цифру. Он полагает: около 90% собраний собственников жилья по поводу смены управляющей компании сфальсифицированы.

С этой оценкой согласны не все. А вот с тем, что фальсификаторов, пойманных за руку и привлеченных к уголовной ответственности, крайне мало, не спорит никто.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Так или иначе, расследованием уголовных дел о подделке протоколов в Барнауле сейчас занимаются отделы полиции Октябрьского и Индустриального районов УМВД по Барнаулу. Возбуждены они в феврале 2021 года и июле 2020-го, обвинения пока не предъявлены.

Что грозит за подделку документов? Подделка официального документа в целях его использования наказываются ограничением свободы на срок до двух лет либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. В настоящий момент разработан законопроект, по которому наказание планируется ужесточить и за фальсификацию именно решений общих собраний собственников жилья — вплоть до ограничения свободы на срок от двух до четырех лет.

Ранее altapress.ru рассказал о расследовании двух уголовных дел из-за продажи управляющими компаниями долгов населения за коммунальные услуги. Результатом этой продажи стал многомиллионный ущерб поставщикам тепловой энергии и воды в Барнауле.

Дворники. altapress.ru