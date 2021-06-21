Руководителям барнаульских управляющих компаний вновь грозит уголовное преследование

В Барнауле расследуют два уголовных дела, связанных с распродажей коммунальных долгов населения, организованной сотрудниками управляющих компаний, сообщил altapress.ru источник в правоохранительных органах. Обвиняемых в этих делах пока нет. Но за действиями, заинтересовавшими силовиков, просматриваются знакомые лица, уже имеющие судимость за преступления в ЖКХ. Фабула дел необычная — рассказываем подробности.

Теряли миллионы

В поле зрения правоохранительных органов попала деятельность барнаульских управляющих компаний «ЕТРО», «Столица», «Трест» и «Барнаул». Все они тесно связаны друг с другом — ведь их работой руководили или руководят Антон Крупин и его бывшая жена Екатерина Крупина.

Тревогу забили поставщики тепла и воды еще в 2016—2019 годах. Они заявили, что эти УК массово распродают долги населения за отопление и горячую воду. А в результате этих операций им, поставщикам, наносят многомиллионный ущерб.

И вот в ноябре 2020 года в следственной части СУ МВД по Барнаулу возбудили по этим фактам дело о мошенничестве. Это первое подобное дело в России — ранее подобные операции не становились предметом уголовного преследования.

Продажа долга. Pixabay.com

Не выдержали соблазна

Напомним здесь важную деталь о расчетах в ЖКХ.

На счета управляющих компаний поступают не только деньги за дворника, ремонт подъездов и управленческие услуги (первая строчка квитанции — «текущее содержание»), но и за отопление, воду и канализацию — платежи, предназначенные коммунальным компаниям.

«Текущее содержание» — законный доход УК. А вот поставщикам «управляшки» обязаны перечислять все, что им причитается. Обязаны они и взыскивать долги населения за отопление, воду и тэ пэ — иначе эти долги взыщут с них самих. Так в ЖКХ организованы расчеты.

Квитанция ЖКХ. Altapress.ru

До недавнего времени многие уголовные дела на директоров УК возбуждали из-за того, что те «заворачивали» чужие платежи на счета своих фирмочек. Ну и использовали деньги на свои потребности.

Деньги это большие: до 80% квитанции — именно оплата за воду, тепло и т.п.

За подобные операции в регионе осудили с десяток экс-директоров УК. Среди них был, к слову, и Антон Крупин, получивший за это в 2020 году условный срок (3 года 8 месяцев) и запрет заниматься коммерческой деятельностью в ЖКХ.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Операция «переуступка»

Но, судя по материалам нынешнего уголовного дела, сотрудники упомянутых в первых строках «управляшек» открыли новый способ зарабатывать на населении, не оказывая ему за это никаких полезных услуг.

Управляющие компании, накопив долги населения за отопление и воду, продавали их — причем в 10 раз дешевле номинала. Скажем точнее: УК уступали право взыскивать задолженность другим фирмам и ИП, заключив с ними договор цессии.

За это УК получала 10% от задолженности — скажем, за «проданный» долг в 17 млн рублей на счет УК «падало» 1,7 млн. После заключения договора бухгалтер исчислял у себя долг жильца.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

А взыскивать долги с каждого жильца брались фирмы-покупатели. Что в этом плохого?

То, что жильцы гасили свои долги за тепло и воду уже не коммунальным компаниям, а фирмам, вообще не имевшим отношения к коммунальной сфере, объяснил источник корреспонденту altapress.ru.

А поставщики, которые, собственно, и несли затраты на производство тепла и воды и их доставку в дома, не получали ничего.

Скупкой задолженности населения за коммунальные услуги в крае занимались фирмы «Альфа и Омега», «Центр СДО», «СДИ», «Велес», индивидуальные предприниматели Майзингер, Поподьин, Кулагин, Гнедко, Ивлев.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

Распорядились чужим

Антон Крупин, объясняя заключение договоров уступки еще в июле 2018 года, утверждал, что управляющие компании не в состоянии взыскать долги сами, приставы работают плохо. Он предлагал забрать долги, в частности, энергетикам из «Барнаульской генерации». Но та от этого отказалась.

«Если они отказываются его забирать, а я его не могу взыскать, что мне с долгами делать? Приходится продавать», — говорил он корреспонденту altapress.ru.

Продажа долга. Pixabay.com

Однако в правоохранительных органах все же усмотрели в этой схеме признаки мошенничества — статья 159 УК РФ.

Логика вот в чем: платежи за отопление и воду — целевые и управляющим компаниям не принадлежат, продавать долги за коммунальные ресурсы можно только самим «ресурсовикам».

А в данном случае управляющие компании распорядились чужим имуществом и нанесли ущерб поставщикам в особо крупном размере, пояснил источник в правоохранительных органах.

Уголовный кодекс. Анна Зайкова

Свидетельствует об умысле

Из материалов дела видно: коммунальщики предупреждали руководителей этих УК, что уступка коммунальных долгов этим фирмам незаконна. Предупреждала их и прокуратура.

В распоряжении altapress.ru есть обращение прокурора Ленинского района от 2018 года. В нем прокурор требует безотлагательно прекратить нарушение и рассмотреть вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Из документов следует: Крупина, будучи гендиректором УК «Столица», приняла меры и вынесла замечание Крупину — он в тот момент трудился исполнительным директором «Столицы».

При этом договоры уступки за подписью обоих Крупиных заключались и после этого «сверхстрогого наказания». В правоохранительных органах полагают: раз знали о незаконности и продолжали нарушать, значит, был «умысел на причинение ущерба».

Деньги и отопление. Moscow-Live.ru/Flickr , CC BY-NC-SA

Дорога к банкротству

Ущерб поставщикам, нанесенный «продажей долгов населения» только одной из четырех упомянутых выше управляющих компаний, следствие оценивает в 17 млн рублей. Но это, по данным altapress.ru, не окончательная сумма.

Добавим, что представитель СГК в ходе следствия высказал предположение: продав долги населения фирмам-взыскателям, «управляшки» еще и «намеренно лишили себя источников погашения» задолженности за отопление и горячую воду. Ну и тем самым подтолкнули себя же к банкротству.

Энергетик попал в точку. В «ЕТРО» и «Столице» весной введено наблюдение, заявление о несостоятельности УК «Барнаул» в мае подали налоговики.

Банкротство. СС0

Первое , но не единственное

Между тем, уголовное дело о мошенничестве, связанное с продажей долгов, не единственное в Барнауле. 29 апреля в следственной части СУ МВД по Барнаулу возбудили аналогичное дело по УК «Индустриальная».

В мае 2019 года эта УК уступила долги населения за отопление, воду и водоотведение почти на 9 млн рублей, получив за это около плату — 1 млн. Хотя поставщики услуг и ее грозно предупреждали о незаконности операций.

Купила долги фирма «Быстрые судебные взыскания».

В правоохранительных органах предполагают: за действиями УК «Индустриальная» стоит Денис Сучков, бывший руководитель УК «Доверие». В 2016 году он уже был осужден за преступления по двум статьям Уголовного кодекса — «мошенничество» и «присвоение и растрата».

Уголовное дело по статье «мошенничество». Pixabay.com

Обвиняемые будут

Так или иначе — в обоих уголовных делах пока нет обвиняемых. По имеющейся у altapress.ru информации, в мае была назначена комплексная экономическая экспертиза.

Ожидается, что по ее итогам и предъявят обвинения причастным к незаконным схемам лицам. Ориентировочно это может произойти в июле-августе.

А потерпевшими по обоим уголовным делам признаны «Барнаульская генерация», «Барнаульский водоканал» и МУП «Энергетик». Когда дело дойдет до суда, оно наверняка не будет простым и, возможно станет важным прецедентом.

P.S. О других уголовных делах, связанных с деятельностью управляющих компаний, мы напишем в ближайшее время.

СГК. Анна Зайкова