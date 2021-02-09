В Барнауле осужденный за хищение миллионов директор продолжает руководить управляющими компаниями, несмотря на запрет

За последние пять лет немало руководителей управляющих компаний сменили почетный труд гендиректора на менее престижную работу в колонии общего режима. Тенденция ясная — государство взяло курс на оздоровление ЖКХ. Есть и статья в Жилкодексе: осужденные за тяжкие преступления руководить УК не вправе. Между тем, в реестре лицензий Алтайского края по-прежнему есть директор УК с такой судимостью. И эти компании работают. Altapress.ru разбирался, почему так получилось.

Многомиллионный ущерб

38-летний Антон Крупин — один из первых руководителей управляющих компаний, кого не только осудили за присвоение денег в особо крупном размере, но и лишили права заниматься коммерческой деятельностью в ЖКХ.

Крупин давно знаком барнаульским коммунальщикам. Впрочем, вряд ли они этим знакомством довольны.

Ведь будучи руководителем двух управляющих компаний, он, согласно приговору, нанес трем коммунальным предприятиям («Энергетик», «Водоканал» и «Барнаульская генерация») ущерб на 9 млн рублей.

Схемы хищения он применял не хитрые. Но разнообразные. Они подробно описаны в обвинительном приговоре, вынесенном Крупину Центральным райсудом в июле 2020 года и утвержденном краевым судом 25 сентября.

В Центральном районном суде Барнаула. Анна Зайкова.

Деньги выводил разными способами

У Крупина немалый опыт попадания в «черные списки»: его управляющие компании не раз признавали худшими. Но долгое время это ни на что не влияло.

Барнаульцы выбирали его управляющие компании, не глядя на репутацию. Платили за услуги ЖКХ. И источник денег, проходивших через его УК, не иссякал. Полагаем, слоган «люди — новая нефть» ему был близок.

Но однажды коммунальщикам все же удалось добиться его уголовного преследования.

Уголовное дело, о котором идет речь, передали в суд в августе 2019 года. Из приговора следует: деньги жильцов, заплаченных за коммунальные услуги, с расчетного счета УК переводили на счета подконтрольных Крупину фирм и по его указанию.

Меньшие суммы все же перечисляли коммунальщикам. Большие — похищали.

Деньги , отопление. Moscow-Live.ru/Flickr , CC BY-NC-SA

Была и другая схема хищения: в управляющих компаниях в разы повышали зарплату персоналу — но «прибавку» забирали себе.

Из приговора Алтайского краевого суда:

Перед конкурсным производством, за два года, юрист получал 20−30 тыс. рублей, делались отчисления в пенсионный фонд. А перед введением наблюдения, за год, зарплаты возрастали, могли составлять 100 тыс. рублей. Данные в пенсионный фонд подавались, но налоги не платились.

Зарплата. Доходы. Финансы. altapress.ru

Передавали деньги просто так

Третья схема хищения тоже связана с зарплатами — их платили, так сказать, «фиктивным» сотрудникам.

Крупин подыскивал людей из своих знакомых, которых трудоустраивал в управляющие компании на разные должности. Затем данным людям задним числом была сформирована задолженность по зарплате. То есть человек фактически не работал в УК, хотя числился в ней. Кроме того, завышалась искусственным путем заработная плата. Таким образом, сформировалась фиктивная задолженность по заработной плате, — указано в приговоре.

Зарплата. unsplash.com

Однако счета управляющих компаний к тому времени были арестованы. И вот в УК создавали комиссию по трудовым спорам.

Бухгалтер готовила документы, отправляла их в банк — зарплаты перечисляли на счета фиктивно трудоустроенных сотрудников, минуя исполнительное производство.

«Доверенные лица снимали деньги со своих карт и передавали их сотруднице, которая передавала их Крупину просто так», — сказал на суде один из свидетелей.

Банковская карта. Jeshu John

Лишил права на два года

Антон Крупин свою вину в преступлении признал, хотя и только на суде, следует из текста обвинительного приговора.

Гособвинитель настаивал: его надо отправить в колонию на 5 лет, присудить ему штраф на 300 тыс. рублей и еще на три года лишить права заниматься коммерческой деятельностью в ЖКХ. Ведь он совершил тяжкое преступление против собственности.

С тем, что преступление тяжкое, судья согласился. А вот с реальным сроком — нет. Условного вполне достаточно для исправления, решил суд.

Энергетика. Коммунальное хозяйство. altapress.ru

К тому же Крупин работает и даже выразил желание погасить ущерб (к слову, некоторые суммы к моменту вынесения приговора были погашены), отметил судья.

Вердикт краевого суда: 3 года 8 месяцев условно и без штрафа. Дополнительно его лишили права заниматься коммерческой деятельностью в сфере ЖКХ на два года.

Казалось бы, важная для общества цель достигнута. Человек за преступление наказан. Вину признал и раскаялся. Пути для дальнейших нарушений ему отрезаны. Но все оказалось не так просто.

Правосудие. Суд. Фемида. Анна Зайкова

Продолжает работать директором

УК, которые фигурируют в обвинительном приговоре, давно банкроты, и Крупин возглавляет другие, тоже ведущие коммерческую деятельность в ЖКХ.

В последнем реестре лицензий, опубликованном краевой инспекцией стройжилнадзора (от 25 декабря 2020 года), он — гендиректор двух управляющих компаний: УК «Барнаул» и «Единая территориально-региональная ремонтно-эксплуатационная организация» («ЕТРО»).

Обе компании — действующие. У первой, по данным на середину января, в управлении всего один «многоквартирник». У второй — 42, сообщил в ходе онлайн-пресс-конференции руководитель инспекции стройжилнадзора Олег Веремеинко.

Как оценить работу коммунальщиков? Михаил Хаустов

В реестре не значится

Altapress.ru задался целью выяснить, как в данном случае реализуются усилия государства по оздоровлению рынка ЖКХ. Как выяснилось, для отстранения Крупина уже хватило бы совершенного им тяжкого преступления.

По словам Олега Веремеинко, одно из лицензионных требований — отсутствие у должностного лица управляющей организации неснятой или непогашенной судимости, в частности, за тяжкие и особо тяжкие преступления (часть 1 статьи 193 Жилкодекса РФ).

Коммунальное хозяйство. Михаил Хаустов

Однако, объяснил руководитель инспекции, на момент предоставления лицензии компаниям Крупин не имел неснятой или не погашенной судимости за совершение тяжких преступлений.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, в реестре дисквалифицированных Крупин не значится, сказал также Веремеинко. Что касается лишения его права на коммерческую деятельность в ЖКХ, то контроль за исполнением приговоров не входит в компетенцию инспекции стройжилнадзора.

«Такие полномочия осуществляет либо служба судебных приставов, либо уголовно-исполнительная инспекция или ФСИН. Если собственники не удовлетворены тем, как оказываются услуги ЖКХ, они имеют право выбрать другую управляющую компанию или обратиться к нам», — объяснил руководитель инспекции.

Железнодорожный и Центральный районные суды Барнаула. Анна Зайкова

ФСИН: приговор исполнен

В управлении ФСИН altapress.ru тоже дали пояснения. Из ответа следует: работодатель Крупина исполнил требования приговора.

В октябре 2020 года осужденный Крупин А.О. поставлен на учет уголовно-исполнительной инспекции. В адрес организации, где данный осужденный являлся директором, сотрудники УИИ направили копию приговора суда и извещения с требованием запретить осужденному заниматься коммерческой деятельностью в сфере ЖКХ. Организация уведомила УИИ об исполнении требований приговора, — сообщил начальник управления ФСИН по Алтайскому краю Валерий Усачев.

Кроме того, в УФСИН добавили: информацию для внесения изменений в ЕГРЮЛ и реестр лицензий сотрудники УИИ направили в инспекцию стройжилнадзора.

Суд. Pixabay.com

Знают что-то другое

Между тем, по данным ЕГРЮЛ на 8 февраля, Антон Крупин по-прежнему генеральный директор управляющих компаний «Барнаул» и «ЕТРО». Каждая из них — ООО-шка, то есть коммерческая организация.

Может ли гендиректор коммерческой организации не заниматься коммерческой деятельностью?

Три юриста, с которыми мы обсудили тему, полагают: если юридически он гендиректор — значит, коммерческой деятельностью он занимается. Но, очевидно, ФСИН и управляющие компании знают что-то другое.

Штрафы. Павел Водопьянов

Непогашенные штрафы , неоплаченный ущерб

Как бы там ни было, жильцам домов, которые обслуживают управляющие компании Крупина, стоит крепко подумать, кому они доверяют свои деньги.

Антон Крупин не только лишен права заниматься коммерческой деятельностью в ЖКХ, но и, по данным судебных приставов, имеет пять неоплаченных штрафов ГИБДД и восемь — административных.

За ним числится непогашенный ущерб коммунальщикам по уголовному делу на 9 млн рублей. А арбитраж дважды привлек его к субсидиарной ответственности за долги двух управляющих компаний на 29 и 13 млн рублей. И эти деньги он тоже должен заплатить.

Ну, а УК «ЕТРО», по данным картотеки арбитража, имеет долги на 20 млн рублей и в начале 2021 года подала заявление на банкротство.

Александр Мастинин в суде. Олег Богданов , altapress.ru

На какие сроки осуждали руководителей УК

Андрей Волков. Был учредителем УК «Прогресс Плюс», депутатом АКЗС. В 2020 году признан виновным в растрате 43 млн рублей. Отправлен в колонию на 5 лет. Обязан уплатить штраф 300 тыс. рублей. На два года лишен права заниматься коммерческой деятельностью в сфере ЖКХ (после отбытия наказания).

Александр Черданцев. Руководил барнаульской УК «Южком», был депутатом Барнаульской гордумы. В 2018 году Центральный райсуд признал его виновным в хищении денег в особо крупном размере (8,5 млн рублей) и приговорил к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Депутат БГД Александр Черданцев. Анна Зайкова

Александр Мастинин. Фактический руководил УК «Родной Барнаул», был депутатом АКЗС. В 2016 году приговорен к 6 годам колонии за хищение 12 млн рублей со штрафом 300 тыс. рублей. Из колонии вышел.

Денис Садовнич. Соучредитель трех барнаульских УК. В 2018 году осужден за хищение 16 млн. рублей. Садовнич получил 4 года 3 месяца колонии. Директор этих УК Андрей Суковатцин, участвовавший в хищениях, получил 4 года условно.

Денис Сучков ( слева) во время оглашения приговора. скрин «Наши новости».

Денис Сучков и Александр Крылов. Бывшие руководители УК «Доверие». В 2016 году суд признал их виновными. Ущерб составил 9 млн рублей. Сучков получили 4,5 года колонии, Крылов — 4,5 условно. Сучков освободился из заключения.