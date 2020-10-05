Жильцы барнаульской многоэтажки оплачивали коммуналку за супермаркет и аптеку

Жильцы барнаульского многоквартирного дома переплачивали за отопление, тогда как крупный магазин, наоборот, недоплачивал. Это следует из судебного решения, вынесенного по иску управляющей компании «Эталон» к городскому комитету ЖКХ, вступившегося за муниципальное учреждение, а тем самым поддержавшего и жильцов.

Почему чиновники взялись за проверку

Судебные споры жильцов и предпринимателей, занимающих помещения в многоэтажках, — привычная история. Чаще всего, от бизнеса требуют заплатить за содержание и текущий ремонт общего имущества дома и внести взносы на капремонт.

Но в доме на ул. Панфиловцев, 22 суть спора оказалась другой: жильцы заподозрили, что переплачивают за коммуналку, а предприниматели, наоборот, недоплачивают.

И еще в 2018 году они пожаловались в краевую инспекцию стройжилнадзора, а та передала жалобу в городской комитет ЖКХ, который и проверил распределение коммунальных платежей. И подозрения подтвердились.

Факт В доме по ул. Панфиловцев, 22 всего 128 квартир. И еще девять нежилых помещений — парикмахерская, аптека, аудиторы и супермаркет торговой сети «Мария-Ра» площадью 3 тыс. кв. метров.

Квитанция на оплату коммунальных услуг. Altapress.ru

Неучтенный лестничный марш

В доме на ул. Панфиловцев общие счетчики есть. В том числе на отопление. Вопрос в том, правильно ли «раскидывают» платежи среди жилых и нежилых помещений.

По закону, распределить надо пропорционально занимаемой площади.

Проверка комитета показала: при расчете платы за отопление управляющая компания «Эталон» не учла лестничной марш магазина «Мария-Ра». На этой площадке был выявлен радиатор, являющийся частью общедомовой системы отопления дома.

Получилось, что эту отапливаемую площадь магазину не включали в счет и, стало быть, торговая сеть недоплачивала за отопление. А остальные помещения немного переплачивали, в том числе — муниципальный «Детско-юношеский центр» Индустриального района.

Квитанция ЖКХ. Наталья Вороненская

Дальше — больше. Выяснилось, что и парикмахерская в этом доме использует часть лестничного марша (очевидно, другого).

Нарушение, согласно определению суда, состояло вот в чем: за объем тепловой энергии, который обогревает кусок общего имущества, используемый парикмахерской, платили жители дома и собственники других нежилых помещений. В том числе все тот же «Детско-юношеский центр».

Кроме этого, комитет выяснил, что не всем в этом доме правильно начисляется плата по первой строчке — «содержание помещений». Так, при расчета этой строчке «Марии-Ра» не учли подвальное помещение в 1,2 тыс. кв. метров.

Что сделали муниципалы

Сумма, которую переплачивали жильцы, в определении арбитражного суда не фигурирует. Ясно, что комитет ЖКХ выдал предписание управляющей компании «Эталон», которая обслуживает дом.

От нее потребовали учитывать площадь лестничного марша «Марии-Ра» (при расчете платы за отопление магазину) и сделать перерасчет жильцам за 2018 год. А также перемерить площадь, занятую парикмахерской и выставить счет за содержание общего имущества «Марии-Ра» (за подвал) и аптеке (за помещение).

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Муниципальное ли это дело

Когда дело дошло до суда, на повестке встал вопрос: а муниципальное ли это дело, вмешиваться во взаимоотношения частного бизнеса и его клиентов? Иначе говоря, имел ли право комитет ЖКХ вообще проводить проверку?

Суд решил: в данном случае такое право у него было — сделать это позволила статья 20 Жилкодекса. Все дело в том, что одно из помещений дома занимает муниципальный «Детско-юношеский центр».

А если в многоквартирном доме есть хотя бы одно помещение муниципального жилфонда, орган муниципального жилищного контроля вправе проводить проверку как этого помещения, так и общего имущества в этом доме — об этом, собственно, и говорит статья 20.

Многоквартирный дом в Барнауле на ул. Панфиловцев. 2GIS.

Что решил суд

Но УК «Эталон» пыталась отменить предписания комитета и признать его незаконным (точнее, отдельные его пункты). Но суд не нашел для этого оснований — требования комитета законные, формулировки четкие, комитет не вышел за рамки своей компетенции.

Решение суда еще не вступило в силу.