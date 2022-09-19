Подсчитали, сколько россиян заметили значительный рост цен на продукты

Сотрудники Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) провели опрос среди 1500 россиян о повышении цен на продукты.

Так, подорожание мяса и мяса птицы отметили 38% россиян.

Повышение цен на молоко и молочную продукцию за последний месяц отмечают 35% соотечественников, пишет «Интерфакс».

На сахар — отметили 34% участников опроса, на рыбу и морепродукты — каждый третий (33%), на хлеб и хлебобулочные изделия — 31% респондентов.

Значительно подорожало растительное масло (27%), крупы и макаронные изделия (26%), овощи и фрукты (21%).

16% россиян также отметили подорожание алкоголя.

Опрос проводился в 53 регионах России.

Ранее аналитик заявил об аномальном росте цен на продукты. По словамэксперта, цены не росли в таком темпе никогда.