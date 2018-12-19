В России подсчитали размер средней взятки

Средний размер взятки в России составил 609 тысяч рублей, а особо крупные — более 8 млн рублей, заявил представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Данные взяты из уголовных дел по взяткам за девять месяцев текущего года, сообщает РИА Новости.

Сумма выявленных всех взяток за этот период достигла 1,8 млрд рублей, большая часть из них — 1,5 млрд — получены в особо крупном размере.

Так, задержанный 14 декабря вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2013 году он получил в качестве взятки жилой дом стоимостью около 1,5 млн рублей в обмен на контракт по строительству медучреждения, пишет polit.ru.

18 декабря в самарском аэропорту задержали полковника Веру Рабинович — главу отдела по расследованию преступлений в сфере экономики главного следственного управления областного главка МВД поймали на получении 10 млн рублей.