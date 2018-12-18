ФСБ задержала высокопоставленную сотрудницу МВД за многомиллионную взятку

Эти деньги были частью 15-миллионной взятки, в которой подозревают офицера полиции.
Вместе с Рабинович в аэропорту задержали еще двоих посредников. Всех подозреваемых доставили в СИЗО.
Как рассказали в ФСБ, деньги полковник Рабинович получала от потерпевшего по одному из уголовных дел за принятие решения о направлении уголовного дела в суд.
Напомним, что в ноябре в Алтайском крае в подозрении в получении взятки в 5 миллионов рублей был задержан начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю полковник Вадим Надвоцкий.