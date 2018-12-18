Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 декабря -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
661

ФСБ задержала высокопоставленную сотрудницу МВД за многомиллионную взятку

В самарском аэропорту задержали полковника Веру Рабинович. Главу отдела по расследованию преступлений в сфере экономики главного следственного управления областного главка МВД поймали на получении 10 миллионов рублей, пишет «Московский комсомолец».

Полковник Вера Рабинович.
Полковник Вера Рабинович.
twitter.com\Самарская полиция

Эти деньги были частью 15-миллионной взятки, в которой подозревают офицера полиции.

Вместе с Рабинович в аэропорту задержали еще двоих посредников. Всех подозреваемых доставили в СИЗО.

Как рассказали в ФСБ, деньги полковник Рабинович получала от потерпевшего по одному из уголовных дел за принятие решения о направлении уголовного дела в суд.

Напомним, что в ноябре в Алтайском крае в подозрении в получении взятки в 5 миллионов рублей был задержан начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю полковник Вадим Надвоцкий.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость