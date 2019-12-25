Половину бюджета Барнаула потратят на новогоднюю подсветку деревьев в Москве

На «декоративное освещение зеленых насаждений» из бюджета Москвы выделены 6 млрд рублей, пишет в своем Facebook « Московский активист ».

Отмечается, что просто обмотать деревья гирляндами — это гораздо дешевле. Да и спокойнее для жителей соседних домов, которым всю ночь в окна будут бить кислотные цвета.

«Нравится ли вам такое световое решение? Хотели бы жить в доме с видом на парк с такой подсветкой?» — задаются вопросом в сообществе.

Как уточняет «Москвич Mag», меняющаяся подсветка сначала появилась только на бульварах. Это не понравилось местным птицам, которые начали немного сходить с ума, а после собрались с духом и улетели подальше от разноцветного мигания.

Но теперь эту практику решили распространить и на заросли покрупнее, чем бульварные тополя.

К примеру, средства потратят еще и на частичное освещение зеленых массивов, расположенных по краям парков.

Примечательно, что парки — это то, с чего новая московская власть начала перемены в столице.

Буквы «Барнаул» с подсветкой. barnaul.org

Напомним, на 2020 год доходы Барнаула приняты гордумой в объеме 14,248 млрд рублей. На 2021 год — 12,692 млрд, на 2022 год — 13,776 млрд. Об этом говорится на сайте мэрии.

Суммы складываются из налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений из краевого и федерального бюджетов.

Таким образом, деревья в Москве подсветят на 42,1% от бюджета Барнаула.