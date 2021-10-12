Покупателей призвали смириться с высокими ценами на продукты

Покупатели продуктов по всему миру должны смириться с высокими ценами. Данный процесс был неизбежен из-за пандемии коронавируса, заявил BBC News глава американского продовольственного концерна Kraft Heinz Мигель Патрисио.

«Для роста цен есть несколько причин. Так, из-за пандемии коронавируса нарушились поставки необходимых для производства продуктов. Также на фоне восстановления мировой экономики производство не поспевает за спросом, а удорожание энергии повысило издержки производителей», — считает глава концерна.

По его словам, цены на продовольствие так и продолжат расти.

Это связано с тем, что население планеты неуклонно растет и потребление все увеличивается. При этом площадь полезных плодородных земель не увеличивается.

Kraft Heinz уже повысила цены более чем на половину своей продукции в США и будут делать это и на других рынках по всему миру, пишет Газета.Ru.

Между тем российские производители гробов сообщили ритуальным агентствам о повышении цен на их продукцию. Стоимость гробов вырастет от 30 до 60%.

Цены растут из-за подорожания древесины.