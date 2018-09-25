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«Полностью недееспособен»: новый собственник впервые рассказал о судьбе «Бийского сахарного завода»

Компания «СанИнвест», выкупившая год назад на торгах обанкротившийся «Бийский сахарный завод», намерена возобновить производство. Об этом один из собственников предприятия Роман Игнатов сообщил изданию «Коммерсант-Сибирь». По его словам, в проект будет вложено 4,5 млрд рублей. Инвесторы якобы уже провели переговоры с поставщиками сырья из близлежащих к Бийску районов. Сами аграрии говорят, что о восстановлении завода слышат в первый раз.

"Бийский сахарный завод".
"Бийский сахарный завод".
Олег Богданов

План по возобновлению сахарного производства в Бийске рассчитан на несколько этапов. Первый, двухгодичный, предполагает восстановление завода до плановой производственной мощности — 1,8 тыс тонн переработки свеклы в сутки. Следующие этапы предусматривают последовательное увеличение мощностей до 3 и 5 тысяч тонн. Роман Игнатов подчеркнул, что в нынешнем состоянии завод «полностью недееспособен».

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Экономика

По предварительным данным «Коммерсанта», инвестиции во все этапы составят около 4,5 млрд руб. «Первый этап стоимостью 1,4 млрд рублей мы планируем реализовывать на собственные средства. Последующие — с привлечением банковских кредитов», — сообщил изданию Роман Игнатов.

Окупить вложения первого этапа инвесторы планируют за 7 лет. С вводом второго и третьего этапов этот срок сократится до пяти лет.

При этом Роман Игнатов отметил, что поэтапное увеличение мощностей будет зависеть от конъюнктуры рынка и состояния сырьевой базы.

Роман Игнатов,
совладелец новосибирской компании «СанИнвест»:

С 2012 года, когда завод был остановлен, местные сельхозпроизводители не занимались производством сахарной свеклы. Мы провели с ними предварительные переговоры — заинтересованность в поставках сырья есть. Завозить сырье из других регионов неэффективно.

&quot;Бийский сахарный завод&quot;.
«Бийский сахарный завод».
Олег Богданов

Примечательно, что опрошенные сельхозпроизводители бийской зоны отрицают факт переговоров. Павел Бейфорт, известный фермер из Целинного района, сообщил altapress.ru, что о восстановлении «Бийского сахарного завода» слышит первый раз.

Павел Бефорт,
руководитель сельхозпредприятия «Вирт»:

До последнего момента группа наших хозяйств выращивала сахарную свеклу на 500 га. Вся необходимая техника у нас сохранилась. В случае необходимости мы можем возобновить производство данной культуры.

Каковы перспективы «Бийского сахарного завода»?

Участники рынка сомневаются, что новым собственникам БСЗ удастся реализовать планы в намеченные сроки. «Чтобы выжить на сегодняшнем рынке, сахарному заводу нужна производительность не менее 3 тысяч тонн в сутки», — рассказал «Коммерсанту» гендиректор «Черемновского сахарного завода» Александр Фадеев.

&quot;Бийский сахарный завод&quot;.
«Бийский сахарный завод».
Олег Богданов

Прежнее руководство завода в Черемном сообщало altapress.ru о том, что возобновление производства на бийском предприятии считает позитивным трендом, а само предприятие не рассматривает в качестве конкурента.

Ведущий эксперт «Института конъюнктуры аграрного рынка» Евгений Иванов отмечает, что момент для старта такого проекта в сахарной отрасли выбран не самый удачный. Мировые и российские цены на сахар находятся на десятилетнем минимуме. Третий сезон подряд в стране производится сахара больше, чем потребляется.

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