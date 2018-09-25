«Полностью недееспособен»: новый собственник впервые рассказал о судьбе «Бийского сахарного завода»

Компания «СанИнвест», выкупившая год назад на торгах обанкротившийся «Бийский сахарный завод», намерена возобновить производство. Об этом один из собственников предприятия Роман Игнатов сообщил изданию «Коммерсант-Сибирь». По его словам, в проект будет вложено 4,5 млрд рублей. Инвесторы якобы уже провели переговоры с поставщиками сырья из близлежащих к Бийску районов. Сами аграрии говорят, что о восстановлении завода слышат в первый раз.

План по возобновлению сахарного производства в Бийске рассчитан на несколько этапов. Первый, двухгодичный, предполагает восстановление завода до плановой производственной мощности — 1,8 тыс тонн переработки свеклы в сутки. Следующие этапы предусматривают последовательное увеличение мощностей до 3 и 5 тысяч тонн. Роман Игнатов подчеркнул, что в нынешнем состоянии завод «полностью недееспособен».

По предварительным данным «Коммерсанта», инвестиции во все этапы составят около 4,5 млрд руб. «Первый этап стоимостью 1,4 млрд рублей мы планируем реализовывать на собственные средства. Последующие — с привлечением банковских кредитов», — сообщил изданию Роман Игнатов.

Окупить вложения первого этапа инвесторы планируют за 7 лет. С вводом второго и третьего этапов этот срок сократится до пяти лет.

При этом Роман Игнатов отметил, что поэтапное увеличение мощностей будет зависеть от конъюнктуры рынка и состояния сырьевой базы.

Роман Игнатов,

совладелец новосибирской компании «СанИнвест»:

С 2012 года, когда завод был остановлен, местные сельхозпроизводители не занимались производством сахарной свеклы. Мы провели с ними предварительные переговоры — заинтересованность в поставках сырья есть. Завозить сырье из других регионов неэффективно.

«Бийский сахарный завод». Олег Богданов

Примечательно, что опрошенные сельхозпроизводители бийской зоны отрицают факт переговоров. Павел Бейфорт, известный фермер из Целинного района, сообщил altapress.ru, что о восстановлении «Бийского сахарного завода» слышит первый раз.

Павел Бефорт ,

руководитель сельхозпредприятия «Вирт»:

До последнего момента группа наших хозяйств выращивала сахарную свеклу на 500 га. Вся необходимая техника у нас сохранилась. В случае необходимости мы можем возобновить производство данной культуры.

Каковы перспективы «Бийского сахарного завода»?

Участники рынка сомневаются, что новым собственникам БСЗ удастся реализовать планы в намеченные сроки. «Чтобы выжить на сегодняшнем рынке, сахарному заводу нужна производительность не менее 3 тысяч тонн в сутки», — рассказал «Коммерсанту» гендиректор «Черемновского сахарного завода» Александр Фадеев.

«Бийский сахарный завод». Олег Богданов

Прежнее руководство завода в Черемном сообщало altapress.ru о том, что возобновление производства на бийском предприятии считает позитивным трендом, а само предприятие не рассматривает в качестве конкурента.

Ведущий эксперт «Института конъюнктуры аграрного рынка» Евгений Иванов отмечает, что момент для старта такого проекта в сахарной отрасли выбран не самый удачный. Мировые и российские цены на сахар находятся на десятилетнем минимуме. Третий сезон подряд в стране производится сахара больше, чем потребляется.