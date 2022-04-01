Половина российских предпринимателей прекратили набирать новых сотрудников

58% предпринимателей сообщили, что положительно оценивают свое положение на рынке в ближайшее время. Позитивно настроены 24% компании, негативных взглядов придерживаются 18%.

Также 54% компаний малого и среднего бизнеса приостановили набор новых сотрудников и прилагают все усилия, чтобы сохранить существующую команду.

Каждый десятый предприниматель (10%) сообщил, что в ближайшее время будет увольнять сотрудников или готовиться к сокращению персонала.

Треть опрошенных (33%) намерены продолжить нанимать сотрудников прежними темпами или даже усилить подбор.

Также опрос показал, что небольшие компании в сфере работы с персоналом в первую очередь волнуют материальная и нематериальные мотивация, удержание сотрудников (25%), поиск людей в условиях жесткой экономии (14%), роль корпоративной культуры в малых компаниях (14%), а также эффективная работа с удаленными сотрудниками (12%) и развитие и обучение персонала (11%).