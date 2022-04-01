Экспорт семян подсолнечника и рапса временно запретили

Семена продолжат поставлять странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и в рамках международных межправительственных соглашений.
«С 1 апреля вводится временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса. Ограничения будут действовать с 1 апреля до 31 августа», — уточнили в Кабмине.
Отмечается, что сейчас из-за резкого роста мировых цен наблюдается повышенный спрос на российское масло.
«Решение принято для обеспечения потребностей в сырье предприятий переработки, а также отрасли животноводства, продуктами переработки этих масличных культур», — добавили в Кабмине.