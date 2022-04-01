1 апреля
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Экономика

Экспорт семян подсолнечника и рапса временно запретили

Правительство РФ ввело с 1 апреля временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса, пишет ТАСС.

Подсолнух.
Подсолнух.
СС0

Семена продолжат поставлять странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и в рамках международных межправительственных соглашений.

«С 1 апреля вводится временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса. Ограничения будут действовать с 1 апреля до 31 августа», — уточнили в Кабмине.

Отмечается, что сейчас из-за резкого роста мировых цен наблюдается повышенный спрос на российское масло.

«Решение принято для обеспечения потребностей в сырье предприятий переработки, а также отрасли животноводства, продуктами переработки этих масличных культур», — добавили в Кабмине.

Ранее муку, рис и макароны запретили вывозить из Беларуси.

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