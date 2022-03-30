С нехваткой подорожавших овощей столкнулись торговые сети в России

Участники рынка рассказали изданию, что дефицит связан с истощением урожая белокочанной капусты, свеклы и моркови, а также ограниченным предложением зарубежных поставщиков.

Предполагается, что поставщики могут специально сдерживать продукцию, ожидая роста цен.

Еще одна причина нехватки — то, что фермеры сократили посевные площади под капустой из-за неурожая, который продолжался несколько лет подряд.

«Производители вошли в весенний сезон с низкими запасами капусты и других овощей», — уточняет издание.

Также отмечается, что с начала марта закупочные цены на капусту выросли на 56%, на морковь — на 47%, а на свеклу — на 62%.