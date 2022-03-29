29 марта
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Потребитель

Россиянам объяснили, могут ли заблокировать карту за частые покупки большого количества еды

Руководитель Ассоциации по защите прав потребителей Дмитрий Янин рассказал «Прайму», что законодательство не предусматривает блокировку банковской карты за оптовые закупки продуктов.

Покупатели в магазине.
Покупатели в магазине.
Дмитрий Кудрявцев

Ранее СМИ сообщили, что банки начали обращать внимание на закупки граждан — если будет заподозрена спекулятивная составляющая, карту могут заблокировать.

Янин отметил, что блокировка вряд ли возможна — банковские карты граждан в безопасности, сколько бы товаров и продуктов они не закупали

«С точки зрения нынешнего законодательства у банков нет возможности блокировать закупки физлицами. Заявление, что банки должны заблокировать тех, кто закупает много, голословны. Законы позволяют закупать любые товары в любом количестве при условии, что средства, на которые они приобретаются, получены легитимно», — объяснил эксперт.

По его словам, подобные блокировки будут незаконными, а борьбу с покупательским ажиотажем следует вести другими методами.

Он подчеркнул, что люди опасаются дефицита и роста цен. Например, гречневая крупа — традиционный индикатор стабильности, который дает сбой в моменты любых кризисов.

Янин предположил, что к осени появятся механизмы контроля за распределением социально значимых товаров, предположил он.

Ранее сообщили, что за три недели цены на продукты в России выросли на 6,2%.

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