Россиянам объяснили, могут ли заблокировать карту за частые покупки большого количества еды

Руководитель Ассоциации по защите прав потребителей Дмитрий Янин рассказал « Прайму », что законодательство не предусматривает блокировку банковской карты за оптовые закупки продуктов.

Ранее СМИ сообщили, что банки начали обращать внимание на закупки граждан — если будет заподозрена спекулятивная составляющая, карту могут заблокировать.

Янин отметил, что блокировка вряд ли возможна — банковские карты граждан в безопасности, сколько бы товаров и продуктов они не закупали

«С точки зрения нынешнего законодательства у банков нет возможности блокировать закупки физлицами. Заявление, что банки должны заблокировать тех, кто закупает много, голословны. Законы позволяют закупать любые товары в любом количестве при условии, что средства, на которые они приобретаются, получены легитимно», — объяснил эксперт.

По его словам, подобные блокировки будут незаконными, а борьбу с покупательским ажиотажем следует вести другими методами.

Он подчеркнул, что люди опасаются дефицита и роста цен. Например, гречневая крупа — традиционный индикатор стабильности, который дает сбой в моменты любых кризисов.

Янин предположил, что к осени появятся механизмы контроля за распределением социально значимых товаров, предположил он.

Ранее сообщили, что за три недели цены на продукты в России выросли на 6,2%.