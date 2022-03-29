Россиянам объяснили, могут ли заблокировать карту за частые покупки большого количества еды

Ранее СМИ сообщили, что банки начали обращать внимание на закупки граждан — если будет заподозрена спекулятивная составляющая, карту могут заблокировать.
Янин отметил, что блокировка вряд ли возможна — банковские карты граждан в безопасности, сколько бы товаров и продуктов они не закупали
«С точки зрения нынешнего законодательства у банков нет возможности блокировать закупки физлицами. Заявление, что банки должны заблокировать тех, кто закупает много, голословны. Законы позволяют закупать любые товары в любом количестве при условии, что средства, на которые они приобретаются, получены легитимно», — объяснил эксперт.
По его словам, подобные блокировки будут незаконными, а борьбу с покупательским ажиотажем следует вести другими методами.
Он подчеркнул, что люди опасаются дефицита и роста цен. Например, гречневая крупа — традиционный индикатор стабильности, который дает сбой в моменты любых кризисов.
Янин предположил, что к осени появятся механизмы контроля за распределением социально значимых товаров, предположил он.
Ранее сообщили, что за три недели цены на продукты в России выросли на 6,2%.