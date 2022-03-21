Сибирский ритейлер переключается с европейских продуктов на китайские

«Что касается поставок из Китая, то и в этом направлении идет расширение. Производители Поднебесной готовы поставлять чай, консервацию, пиво, соусы и продукцию быстрого приготовления во избежание дефицитов различных видов товаров на полке», — говорится в сообщении ритейлера.
По данным компании, цена на продукцию из Китая будет зависеть от курса валют, стоимости логистики, мер таможенного-тарифного регулирования.
«Но цена на их (китайскую) продукцию, безусловно, дешевле товаров-аналогов из Европы. При этом все товары проходят оценку подтверждения соответствия действующим требованиях технических регламентов таможенного союза», — говорится в сообщении.
«Мы максимально быстро переключаем поставки товаров из альтернативных стран — торговых партнеров РФ — это Китай, Иран, Южная Корея, Белоруссия, Киргизия, Узбекистан, стараясь сохранить широту ассортимента и предложить достойную замену», — отметила также руководитель отдела по связям с общественностью «Слаты» Яна Абалымова.
Цифра
Торговая сеть «Слата» (юрлицо — ООО «Маяк») владеет 300 супермаркетами под брендом «Слата» и дискаунтерами «ХлебСоль».
Ранее сообщалось, что в России заморозят цены на социально-значимые продукты в четырех крупных сетях.