Сибирский ритейлер переключается с европейских продуктов на китайские

Крупнейший в Иркутской области ритейлер «Слата» в условиях большого спроса на продукты намерен делать больше закупок в Китае, сообщает «Интерфакс».

«Что касается поставок из Китая, то и в этом направлении идет расширение. Производители Поднебесной готовы поставлять чай, консервацию, пиво, соусы и продукцию быстрого приготовления во избежание дефицитов различных видов товаров на полке», — говорится в сообщении ритейлера.

По данным компании, цена на продукцию из Китая будет зависеть от курса валют, стоимости логистики, мер таможенного-тарифного регулирования.

«Но цена на их (китайскую) продукцию, безусловно, дешевле товаров-аналогов из Европы. При этом все товары проходят оценку подтверждения соответствия действующим требованиях технических регламентов таможенного союза», — говорится в сообщении.

«Мы максимально быстро переключаем поставки товаров из альтернативных стран — торговых партнеров РФ — это Китай, Иран, Южная Корея, Белоруссия, Киргизия, Узбекистан, стараясь сохранить широту ассортимента и предложить достойную замену», — отметила также руководитель отдела по связям с общественностью «Слаты» Яна Абалымова.

Цифра

Торговая сеть «Слата» (юрлицо — ООО «Маяк») владеет 300 супермаркетами под брендом «Слата» и дискаунтерами «ХлебСоль».

Ранее сообщалось, что в России заморозят цены на социально-значимые продукты в четырех крупных сетях.