27 марта
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Жизнь

Барнаулец несколько месяцев неуловимо воровал еду из магазинов

В Алтайском крае задержали мужчину, который за три месяца 22 раза похитил продукты питания, сообщает региональное МВД.

Овощи, продукты, урожай.
Овощи, продукты, урожай.
pixabay.com/

В дежурную часть отдела полиции по Индустриальному району Барнаула поступило 22 заявления о кражах продуктов питания из магазинов.

«С 28 ноября 2021 года по 12 февраля 2022 года подозреваемый в различное время суток заходил в продуктовые магазины и похищал продукты, после чего скрывался. Сумма ущерба составила около 26 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

По подозрению в причастности к хищению продуктов питания задержали ранее судимого за аналогичные преступления 42-летнего местного жителя.

Возбужденные дела соединили в одно производство. Мужчине грозит до 1 года лишения свободы за «мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».

Ранее в Алтайском крае сельчане украли три мешка продуктов для праздничного застолья.

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