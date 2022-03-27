Барнаулец несколько месяцев неуловимо воровал еду из магазинов

В дежурную часть отдела полиции по Индустриальному району Барнаула поступило 22 заявления о кражах продуктов питания из магазинов.
«С 28 ноября 2021 года по 12 февраля 2022 года подозреваемый в различное время суток заходил в продуктовые магазины и похищал продукты, после чего скрывался. Сумма ущерба составила около 26 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.
По подозрению в причастности к хищению продуктов питания задержали ранее судимого за аналогичные преступления 42-летнего местного жителя.
Возбужденные дела соединили в одно производство. Мужчине грозит до 1 года лишения свободы за «мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».
Ранее в Алтайском крае сельчане украли три мешка продуктов для праздничного застолья.