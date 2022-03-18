На Алтае сельчане украли три мешка продуктов для праздничного застолья

В одном из сел Змеиногорского района двое друзей проникли в магазин, сорвав навесной замок.
«Похитили продукты (свежемороженая рыба, фрукты, конфеты, замороженные полуфабрикаты). Похищенные товары они сложили в три мешка и скрылись. Сумма ущерба составила около 20 000 рублей», — рассказали в ведомстве.
Полицейские задержали двух мужчин 1985 и 1988 годов рождения. Сельчане пояснили, что похитили продукты для праздничного застолья.
«К моменту задержания часть продуктов они употребили, часть удалось изъять по месту жительства одного из фигурантов», — уточнили в МВД.
Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы за «кражу с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище».
Ранее в Барнауле кладовщик хладнокровно украл 11 мешков замороженной горбуши.