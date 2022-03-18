18 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

На Алтае сельчане украли три мешка продуктов для праздничного застолья

В Алтайском крае полицейские задержали подозреваемых в краже из магазина, сообщает региональное МВД.

Холодильник. Продукты.
Холодильник. Продукты.
СС0

В одном из сел Змеиногорского района двое друзей проникли в магазин, сорвав навесной замок.

«Похитили продукты (свежемороженая рыба, фрукты, конфеты, замороженные полуфабрикаты). Похищенные товары они сложили в три мешка и скрылись. Сумма ущерба составила около 20 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Полицейские задержали двух мужчин 1985 и 1988 годов рождения. Сельчане пояснили, что похитили продукты для праздничного застолья.

«К моменту задержания часть продуктов они употребили, часть удалось изъять по месту жительства одного из фигурантов», — уточнили в МВД.

Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы за «кражу с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище».

Ранее в Барнауле кладовщик хладнокровно украл 11 мешков замороженной горбуши.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость