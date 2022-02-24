Барнаульский кладовщик хладнокровно украл 11 мешков замороженной горбуши. Полиция назвала стоимость

В Алтайском крае оперативно раскрыли кражу 242 килограммов рыбы из торговой компании, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился директор барнаульской компании по торговле различными продуктами.

«Сообщил, что работник организации похитил 11 мешков свежемороженой горбуши общей массой 242 килограмма. Ущерб составил около 34 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители задержали ранее судимого за кражу 31-летнего местного жителя, который официально работал кладовщиком в компании.

Мужчина приехал утром на работу, вынес со склада 11 мешков замороженной рыбы, сложил в свою машину и отвез домой.

Как оказалось, за действиями похитителя наблюдал знакомый директора компании — он видел, как мужчина переносит мешки в машину.

Немного размороженную горбушу изъяли и вернули хозяину. Кладовщику грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее в Рубцовске мужчина ночью украл несколько коробок с копченой рыбой из Барнаула.