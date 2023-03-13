Положительный баланс. Почему 700 юридических лиц Алтайского края не пережили 2022 год

700 юридических лиц Алтайского края по итогам 2022 года прекратили существование. О том, почему это нормально, а также о других итогах минувшего года рассказал на пресс-конференции 10 марта начальник регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

Больше физиков , меньше юриков

По итогам 2022 года в Алтайском крае прибавилось 1100 индивидуальных предпринимателей. При этом юридических лиц стало на 700 меньше, чем годом ранее. В целом глава управления оценил баланс как положительный, объяснив, что часть ликвидированных юрлиц фактической деятельности не вели.

Александр Евстигнеев,

глава управления по предпринимательству:

Тут надо понимать, что это, в том числе, результат работы ФНС по вычищению реестра. Налоговая вычищает те компании, которые деятельность не осуществляют: пустые, оставленные или созданные для не очень законных целей.

Александр Евстигнеев. Анна Зайкова.

Структура алтайского бизнеса

Большая часть предприятий Алтайского края относится к сфере малого и среднего бизнеса (МСП) — таковых насчитывается 84% от общего количества действующих в регионе фирм. В этом сегменте числится порядка 46 тыс. ИП и 27,5 тыс. юридических лиц. Еще 75 тыс. человек имеют статус самозанятых.

Порядка 95−96% предприятий МСП на Алтае составляют микрокомпании, то есть, те фирмы, где владелец работает сам на себя, либо штат не превышает 15 человек. 3,5% — это малые компании, в которых трудится от 15 до 100 человек. Средних компаний, число работников в которых составляет 100−250 человек, в крае около 235.

Всего в сфере МСП занята треть всех экономически активных жителей Алтайского края. Отмечается, что число занятых в этом секторе экономики по сравнению с предыдущим годом выросло.

Онлайн-касса. newstomsk.ru

Чем занимается малый бизнес на Алтае

24% всех МСП региона занимаются торговлей, 11% — транспортом и логистикой, 7% — сельским хозяйством, 8% — строительством, около 10% — обрабатывающими производствами.

К малому и среднему бизнесу относится 85% всех туристических фирм региона, а также предприятий транспорта и торговли. В сельском хозяйстве и обрабатывающем производстве доля МСП достигает 80%.

За 9 месяцев 2022 года, оборот компаний вырос с 308 до 364 млрд рублей, отгрузка товаров и услуг увеличилась со 106 до 132 млрд рублей. Объем уплаченных по специальным режимам налогов вырос на 2 млрд рублей.

Деньги. Источник: Freepik , автор ededchechine.

Деньги начинающим — серьезный вызов

По словам Александра Евстигнеева, в Алтайском крае от управления по предпринимательству и подведомственных ему фондов ежегодно получают господдержку порядка 20 тыс. субъектов МСП.

В 2022 году на это выделили почти 2,3 млрд рублей. Также государство выступило поручителем по займам на сумму более 1 млрд рублей.

В начале 2022 года в антикризисный план были включены меры поддержки МСП, в частности, гранты для «социальных» предпринимателей и для молодежи в возрасте до 25 лет. Всего в минувшем году поддержано 79 заявок (57 — молодежь, 22 — соцпроекты) на общую сумму почти 40 млн рублей.

Александр Евстигнеев,

глава управления по предпринимательству: