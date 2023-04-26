26 апреля
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Экономика

Получение EMI лицензии

Лицензия EMI (ЕМИ) — разрешение, которое дает законное основание выпускать e-money и проводить операции с электронной валютой. Получить лицензию EMI можно во многих государствах мира, но наиболее популярными являются лицензии EMI в ЕС. Лицензии, выданные в странах Евросоюза популярны, в первую очередь, из-за стабильности европейской экономики. Европейские лицензии E-money (Е Моней) предоставляют доступ к переводам SEPA (СЕПА).

Наиболее популярные европейские страны, в которых может быть получена лицензия для выпуска электронных денег, включают Британию, Литву, Мальту, Чешскую Республику, Кипр. В статье подробнее речь пойдет о том, как получить EMI лицензию и какие особенности процесса лицензирования.

На какие услуги распространяется EMI лицензия?

Small EMI (малое платежное учреждение):

  • Управление платежной системой.
  • Платежные операции/переводы денежных средств.
  • Операции по кредитованию (исключительно за счет использования собственных средств).

Максимальный оборот за 12 месяцев по субсчетам пользователей платежной системы не может превышать 36 млн евро (из расчета 3 млн евро в месяц). Учреждения с лицензией Small EMI имеют право оказывать услуги только на территории страны регистрации. Однако это не запрещает иметь клиентов из любой страны мира.

EMI (финансовое учреждения по выпуску эл. денег):

  • Помимо тех услуг, которые могут предлагать компании с лицензией малого учреждения для выпуска электронных денег, EMI могут оказывать и ряд других услуг, среди прочего:
  • Эмиссию e-money.
  • Услуги, что позволяют использовать выпущенные e-money как средство платежа.
  • Операции обмена эмитированных эл. денег на фиатную валюту.
  • Открытие субсчетов для клиентов внутри корпоративного счета поставщика платежных услуг.
  • Сервисы, позволяющие пользователям размещать наличные деньги на расчетном счете.
  • Сервисы, позволяющие пользователям снимать наличные с расчетного счета.
  • Совершение платежных операций и денежных переводов (в том числе между платежными счетами пользователей платежной организации).
  • Предоставление кредитов. Кредит не может быть предоставлен из средств, которые были доверены платежному учреждению для платежной операции, и собственный капитал должен быть эквивалентен или больше общей сумме предоставленных кредитов. Кредит должен быть погашен заемщиком в течение одного календарного года. Выпуск и/или покупка платежных инструментов.

Что такое учреждение для выпуска электронных денег?

EMI (Electronic Money Institution) — юридическая компания, которая имеет право создавать электронные и квази-деньги, а кроме того, может производить платежи по этим активам. Ключевое различие между EMI и стандартными банками заключается в том, что учреждение с Electronic money institution license не имеет законного права хранить депозиты или выдавать долгосрочные кредиты.

Ограничение операций по субсчетам, в большинстве случаев, зависит от уровня идентификации клиента и различается в зависимости от специфики юрисдикции. Нормативно-правовые нормы, регулирующие этот вопрос, постоянно меняются во всем мире, поэтому для каждого нового проекта рекомендуется заручиться поддержкой профильных специалистов.

Разница между EMI и PI

Лицензированное учреждение по выпуску электронных денег может предоставлять все платежные услуги в гораздо более широком спектре по сравнению с учреждениями с лицензией PI Payment Institution (Поставщик платёжных сервисов). Учреждения с лицензией на электронные деньги может хранить средства клиентов в течение неограниченного по времени периода на открытых индивидуальных клиентских счетах, выпускать платежные карты, управлять E-money wallets и выпускать прочие платежные инструменты, которые обеспечивают хранение средств клиентов.

Лицензия EMI в Европе

Если рассматривать европейские государства, то EMI, лицензированные в одном государстве-члене Европейского Союза, могут предоставлять услуги во всех других странах ЕС/ЕЭЗ, пользуясь преимуществами общего рынка без каких-либо ограничений и дополнительных требований. Требования варьируются от страны к стране, но основные из них следующие:

  • Иметь как минимум 2 руководящих лиц-резидентов ЕС.
  • Предоставить доказательства соответствующей квалификации и проф. опыта в финансовой сфере каждого сотрудника.
  • Внести минимальный капитал (обычно от 350 тыс. евро).
  • Все лица, которые занимают руководящие должности, обязаны иметь хорошую репутацию и предоставить выписки об отсутствии судимостей.
  • Заявитель должен иметь эффективные меры безопасности для защиты средств клиентов.
  • Соискатель должен соблюдать все правила и рекомендации финансового регулятора.
  • Заявитель должен обладать необходимой инфраструктурой, чтобы предлагать своим клиентам услуги электронных платежей.

Некоторые страны также требуют, чтобы EMI имели физическое присутствие в стране, поддерживали определенный уровень ликвидности или имели определенные виды страхового покрытия. Кроме того, нормативные требования к соискателям на получение лицензии на выпуск электронных денег могут быть изменены, и предприятия должны быть в курсе любых новых правил или руководств, которые могут быть введены.

В целом нормативно-правовая база для EMI в Европе сложна и имеет значительные различия между странами. Компаниям, желающим получить лицензию EMI в Европе, следует обратиться за советом к фирме, предоставляющей профессиональные услуги, которая может проинформировать по процессу подачи заявки и требованиям, характерным для страны, в которой они хотят работать.

Преимущества лицензии EMI

Основные преимущества получения лицензии учреждения по выпуску электронных денег в одной из европейских стран:

  • Возможность получения SWIFT (международная межбанковская система).
  • Клиенты учреждения получают счета IBAN (международный номер банковского счета).
  • Возможность удаленного открытия счетов.
  • Выпуск платежной карты Visa (Виза) или MasterCard (МастерКард) для клиентов.
  • Компания может переводить платежи в разных валютах.
  • Компания может самостоятельно принимать платежные решения и открывать счета. Кроме того, корреспондентские счета по всему миру.
  • Предоставление услуг по вводу или снятию наличных и всех операций, необходимых для работы платежного счета.

Специалисты компании TK Deal могут оказать квалифицированную помощь в выборе юрисдикции для получения лицензии EMI, в том числе помощь в подготовке полного пакета документов для подачи заявки, сопровождение в регистрации компании.

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