Получение EMI лицензии

Лицензия EMI (ЕМИ) — разрешение, которое дает законное основание выпускать e-money и проводить операции с электронной валютой. Получить лицензию EMI можно во многих государствах мира, но наиболее популярными являются лицензии EMI в ЕС. Лицензии, выданные в странах Евросоюза популярны, в первую очередь, из-за стабильности европейской экономики. Европейские лицензии E-money (Е Моней) предоставляют доступ к переводам SEPA (СЕПА).

Наиболее популярные европейские страны, в которых может быть получена лицензия для выпуска электронных денег, включают Британию, Литву, Мальту, Чешскую Республику, Кипр. В статье подробнее речь пойдет о том, как получить EMI лицензию и какие особенности процесса лицензирования.

На какие услуги распространяется EMI лицензия?

Small EMI (малое платежное учреждение):

Управление платежной системой.

Платежные операции/переводы денежных средств.

Операции по кредитованию ( исключительно за счет использования собственных средств).

Максимальный оборот за 12 месяцев по субсчетам пользователей платежной системы не может превышать 36 млн евро (из расчета 3 млн евро в месяц). Учреждения с лицензией Small EMI имеют право оказывать услуги только на территории страны регистрации. Однако это не запрещает иметь клиентов из любой страны мира.

EMI (финансовое учреждения по выпуску эл. денег):

Помимо тех услуг , которые могут предлагать компании с лицензией малого учреждения для выпуска электронных денег , EMI могут оказывать и ряд других услуг , среди прочего:

которые могут предлагать компании с лицензией малого учреждения для выпуска электронных денег EMI могут оказывать и ряд других услуг среди прочего: Эмиссию e-money.

Услуги , что позволяют использовать выпущенные e-money как средство платежа.

что позволяют использовать выпущенные e-money как средство платежа. Операции обмена эмитированных эл. денег на фиатную валюту.

Открытие субсчетов для клиентов внутри корпоративного счета поставщика платежных услуг.

Сервисы , позволяющие пользователям размещать наличные деньги на расчетном счете.

позволяющие пользователям размещать наличные деньги на расчетном счете. Сервисы , позволяющие пользователям снимать наличные с расчетного счета.

позволяющие пользователям снимать наличные с расчетного счета. Совершение платежных операций и денежных переводов ( в том числе между платежными счетами пользователей платежной организации).

в том числе между платежными счетами пользователей платежной организации). Предоставление кредитов. Кредит не может быть предоставлен из средств , которые были доверены платежному учреждению для платежной операции , и собственный капитал должен быть эквивалентен или больше общей сумме предоставленных кредитов. Кредит должен быть погашен заемщиком в течение одного календарного года. Выпуск и/или покупка платежных инструментов.

Что такое учреждение для выпуска электронных денег?

EMI (Electronic Money Institution) — юридическая компания, которая имеет право создавать электронные и квази-деньги, а кроме того, может производить платежи по этим активам. Ключевое различие между EMI и стандартными банками заключается в том, что учреждение с Electronic money institution license не имеет законного права хранить депозиты или выдавать долгосрочные кредиты.

Ограничение операций по субсчетам, в большинстве случаев, зависит от уровня идентификации клиента и различается в зависимости от специфики юрисдикции. Нормативно-правовые нормы, регулирующие этот вопрос, постоянно меняются во всем мире, поэтому для каждого нового проекта рекомендуется заручиться поддержкой профильных специалистов.

Разница между EMI и PI

Лицензированное учреждение по выпуску электронных денег может предоставлять все платежные услуги в гораздо более широком спектре по сравнению с учреждениями с лицензией PI Payment Institution (Поставщик платёжных сервисов). Учреждения с лицензией на электронные деньги может хранить средства клиентов в течение неограниченного по времени периода на открытых индивидуальных клиентских счетах, выпускать платежные карты, управлять E-money wallets и выпускать прочие платежные инструменты, которые обеспечивают хранение средств клиентов.

Лицензия EMI в Европе

Если рассматривать европейские государства, то EMI, лицензированные в одном государстве-члене Европейского Союза, могут предоставлять услуги во всех других странах ЕС/ЕЭЗ, пользуясь преимуществами общего рынка без каких-либо ограничений и дополнительных требований. Требования варьируются от страны к стране, но основные из них следующие:

Иметь как минимум 2 руководящих лиц-резидентов ЕС.

Предоставить доказательства соответствующей квалификации и проф. опыта в финансовой сфере каждого сотрудника.

Внести минимальный капитал ( обычно от 350 тыс. евро).

обычно от 350 тыс. евро). Все лица , которые занимают руководящие должности , обязаны иметь хорошую репутацию и предоставить выписки об отсутствии судимостей.

которые занимают руководящие должности обязаны иметь хорошую репутацию и предоставить выписки об отсутствии судимостей. Заявитель должен иметь эффективные меры безопасности для защиты средств клиентов.

Соискатель должен соблюдать все правила и рекомендации финансового регулятора.

Заявитель должен обладать необходимой инфраструктурой , чтобы предлагать своим клиентам услуги электронных платежей.

Некоторые страны также требуют, чтобы EMI имели физическое присутствие в стране, поддерживали определенный уровень ликвидности или имели определенные виды страхового покрытия. Кроме того, нормативные требования к соискателям на получение лицензии на выпуск электронных денег могут быть изменены, и предприятия должны быть в курсе любых новых правил или руководств, которые могут быть введены.

В целом нормативно-правовая база для EMI в Европе сложна и имеет значительные различия между странами. Компаниям, желающим получить лицензию EMI в Европе, следует обратиться за советом к фирме, предоставляющей профессиональные услуги, которая может проинформировать по процессу подачи заявки и требованиям, характерным для страны, в которой они хотят работать.

Преимущества лицензии EMI

Основные преимущества получения лицензии учреждения по выпуску электронных денег в одной из европейских стран:

Возможность получения SWIFT ( международная межбанковская система).

международная межбанковская система). Клиенты учреждения получают счета IBAN ( международный номер банковского счета).

международный номер банковского счета). Возможность удаленного открытия счетов.

Выпуск платежной карты Visa ( Виза) или MasterCard ( МастерКард) для клиентов.

Виза) или MasterCard МастерКард) для клиентов. Компания может переводить платежи в разных валютах.

Компания может самостоятельно принимать платежные решения и открывать счета. Кроме того , корреспондентские счета по всему миру.

корреспондентские счета по всему миру. Предоставление услуг по вводу или снятию наличных и всех операций , необходимых для работы платежного счета.

Специалисты компании TK Deal могут оказать квалифицированную помощь в выборе юрисдикции для получения лицензии EMI, в том числе помощь в подготовке полного пакета документов для подачи заявки, сопровождение в регистрации компании.

4CQwVszH9pSaLBkgrmH