Полугодовые итоги участия в нацпроекте «Производительность труда» подвели на «РТИ Барнаул»

Результаты шести месяцев реализации национального проекта «Производительность труда» подвели 1 сентября на ООО «РТИ Барнаул». В мероприятии приняли участие представители Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) Алтайского края, регионального Минэкономразвития и предприятия, включая генерального директора Олега Плетнева.

Напомним, что «РТИ Барнаул» — это крупнейшее современное предприятие химической отрасли Алтайского края. Компания является основным производителем резинотехнических изделий в регионах Сибири и Дальнего Востока.

В качестве пилотного потока для внедрения инструментов бережливого производства на ООО «РТИ Барнаул» был выбран процесс производства прокладок ЦП 638 рельсовых скреплений железнодорожного пути.

В рамках реализации нацпроекта рабочая группа предприятия совместно с экспертами РЦК проанализировала текущее состояние потока, выявила места, где происходят основные потери, а также разработала план мероприятий по решению выявленных проблем для достижения целевого состояния и приступила к реализации их решения в соответствии с установленными сроками.

Всего за полгода ООО «РТИ Барнаул» предприятие на пилотном потоке снизило время протекания процесса на 21,4%, сократило незавершенное производство на 26%, и повысило выработку на 73%.

По словам руководителя проекта Дмитрия Печенина, нацпроект направлен на снижение себестоимости готовой продукции и увеличение конкурентного преимущества предприятия на рынке.

«Именно это у нас получилось сделать на предприятии», — подчеркнул он.

Генеральный директор ООО «РТИ Барнаул» Олег Плетнёв акцентировал внимание на важности поддержки и развития производственной системы, а также вовлечения всех сотрудников предприятия в культуру непрерывных улучшений.

Анна Казанцева,

руководитель проектного офиса:

«По завершении реализованного проекта был открыт следующий проект по оптимизации процесса производства дробленного обрезиненного корда и дополнительный поток по оптимизации процесса переналадки пресса ВП-250 для оперативных замены пресс-форм. Также составлен план обучения сотрудников предприятия инструментам бережливого производства в соответствии с план-графиком по вовлечению ключевых потоков, график обучения прессовщиков-вулканизаторщиков работы на 4-х прессах для увеличения выработки на участке вулканизации. Впереди предприятие ожидает тиражирование полученных знаний и навыков на все участки по ключевым потокам».

Технический директор предприятия Владимир Костенков поприветствовал гостей и коллег на совещании, а также поздравил коллектив с успешной реализацией проекта, выразив благодарность экспертам РЦК.

А представитель Минэкономразвития Алтайского края Александр Косарев обратил внимание на высокие результаты и ценный опыт, полученный ООО «РТИ Барнаул».

Активные участники рабочей группы и пилотного потока в торжественной обстановке получили награды за результативную работу.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» призван обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.