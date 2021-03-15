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Экономика

Помогающая детям с аутизмом организация осталась без денег из-за лишения «ФорБанка» лицензии

Барнаульская некоммерческая организация «Ступени», которая помогает детям с аутизмом, потеряла доступ к деньгам на счету в «ФорБанке» после лишения его лицензии. Об этом в соцсетях рассказала председатель НКО Светлана Рахно.

Центр "Ступени".
Центр "Ступени".
stupeni22.ru

На счету лежали средства губернаторского гранта и премия «Гражданская инициатива» — 150 тыс. рублей.

«Эти средства нужны на реабилитацию и на оплату коммунальных платежей. Вероятность того, что их сможем вернуть очень низка, а, точнее, почти равна нулю. Если и получится, то пишут, что на это уходит больше года. „Спасибо“ большое государству за помощь, за то, что защищают нас от банков-мошенников тем, что забирают последнее», — цитирует Светлану Рахно паблик «Инцидент Барнаул».

Ранее altapress.ru разбирался, для кого и каким образом может обернуться отзыв лицензии банка.

У юрлиц «зависают» деньги на счетах. Их возвращают, но не сразу и далеко не всегда полностью.

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