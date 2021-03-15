Помогающая детям с аутизмом организация осталась без денег из-за лишения «ФорБанка» лицензии

На счету лежали средства губернаторского гранта и премия «Гражданская инициатива» — 150 тыс. рублей.

«Эти средства нужны на реабилитацию и на оплату коммунальных платежей. Вероятность того, что их сможем вернуть очень низка, а, точнее, почти равна нулю. Если и получится, то пишут, что на это уходит больше года. „Спасибо“ большое государству за помощь, за то, что защищают нас от банков-мошенников тем, что забирают последнее», — цитирует Светлану Рахно паблик «Инцидент Барнаул».