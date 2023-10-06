6 октября
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Экономика

Помощник президента РФ пообещал укрепление рубля «рано или поздно»

«Рано или поздно» доллар перестанет укрепляться, а рубль — слабеть, пообещал помощник президента РФ Максим Орешкин.

Максим Орешкин.
Максим Орешкин.
kremlin.ru

Так представитель Кремля ответил на вопрос Shot — когда начнут работать меры по укреплению рубля.

С начала недели доллар укрепился на три рубля, напоминает Lenta.ru.

Курс доллара вырос до 101,1575, рублей 6 октября. Отметка 101 рубль превышена впервые с 14 августа.

Европейская валюта торгуется выше 106 рублей.

Накануне курс евро превысил 105 рублей. Рубль снижается по отношению к иностранным валютам на фоне укрепления доллара и коррекции цен на нефть.

В августе Центробанк прокомментировал повышение курса доллара и сделал прогноз на инфляцию.

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