Попали под патент. Заставят ли ЛПХ в Алтайском крае платить налоги?

«Владельцев ЛПХ приравняли к индивидуальным предпринимателям» — материалы с такими заголовками вышли в федеральных СМИ в начале 2020 года. У многих частников, которые держат подсобные хозяйства, возник вопрос: не обяжут ли их платить налог? Altapress.ru разобрался, что произошло и есть ли повод готовиться к новым тратам.

Почему возникла тема введения налога для ЛПХ?

В начале февраля 2020 года в России приняли закон с поправками в Налоговый кодекс. Растениеводство и животноводство внесли в список видов деятельности, на которые распространяется патентная система налогообложения.

В пояснительной записке к закону есть абзац, посвященный ЛПХ. В нем говорится, что за последние десять лет появилась многочисленная группа владельцев личных подсобных хозяйств, которые ведут предпринимательскую деятельность без регистрации ИП.

Из-за этого многие сделали вывод, что закон обяжет хозяев ЛПХ покупать патент, то есть фактически платить налог. Сейчас они работают по Закону «О личных подсобных хозяйствах» и не должны платить налоги кроме тех, что собирают с физлиц.

Огород. СС0

Что на самом деле изменил новый закон?

Новый закон касается только действующих ИП, занимающихся животноводством и растениеводством, пояснил «СК» Сергей Жуков, главный государственный налоговый инспектор отдела налого­обложения юрлиц УФНС России по Алтайскому краю.

У них появится возможность выбрать патентную систему налогообложения наряду с другими. К тем, кто ведет деятельность в статусе хозяина ЛПХ, поправки не имеют прямого отношения.

Патент задумывался как альтернативная и более простая система налогообложения для малого бизнеса. Теперь она станет доступной людям, которые занимаются сельским хозяйством.

Цифра 568,5 тыс. личных подсобных хозяйств и 1024 ИП занимаются сельским хозяйством в Алтайском крае. Источник: Всероссийская сельхозперепись 2016 года.

Лопата. Сад. Огород. Копать. СС0

То есть ЛПХ здесь совсем ни при чем?

Закон имеет к ЛПХ косвенное отношение. Действительно, в России на федеральном уровне обсуждается тема «вывода из тени» владельцев очень крупных личных хозяйств. Власти считают, что они не только обеспечивают собственные потребности, но и занимаются бизнесом. Значит, должны платить налоги.

Распространение патентной системы на растениеводство и животноводство теоретически может мотивировать владельцев ЛПХ становиться бизнесменами, ведь она проще тех, что доступны сейчас.

Закон, о котором здесь идет речь, принимали около двух лет. Все это время в прессе обсуждали, обяжут ли владельцев ЛПХ платить налоги.

Трактор. Ферма. Посевная. СС0

Когда сельхозбизнес сможет переходить на патент?

На федеральном уровне закон вступит в силу с 6 марта. Чтобы он начал действовать в Алтайском крае, депутаты АКЗС должны принять региональный закон. В нем растениеводство и животноводство должны включить в список видов деятельности, при которых можно работать по патенту в крае.

Плюс региональные депутаты определяют размер потенциально возможного годового дохода — показатель, на основе которого рассчитывается стоимость патента. От этого зависит, сочтут его предприниматели выгодным или нет.

В Заксобрании и правительстве Алтайского края обсуждение этого вопроса пока не запланировано, рассказал Александр Молотов, запредседателя комитета АКЗС по бюджету и налогам. По его словам, фракция партии «Справедливая Россия» намерена инициировать его в мае.

Семейная ферма на Алтае. Олег Богданов

Поможет ли патент перевести хозяев крупных ЛПХ в статус предпринимателей?

Эксперты сомневаются, что с введением патента владельцы крупных хозяйств начнут массово регистрироваться как ИП.

По мнению Александра Молотова, патентная система в том виде, в каком она сейчас существует, неэффективна. Доказательство тому — количество предпринимателей, которые ее используют: их всего лишь сотни. Это очень мало.

По его словам, необходимо пересмотреть размер потенциального годового дохода по многим видам деятельности, чтобы снизить стоимость патентов. Популярность системы среди сельхозбизнеса будет зависеть от размера налога, считает Молотов.

Семейная ферма на Алтае. Олег Богданов

«Мы перепробовали много способов убедить владельцев крупных ЛПХ регистрировать бизнес. Работа идет тяжело», — говорит Ольга Усова, начальник управления по экономическому развитию и имущественным отношениям администрации Краснощековского района, который является лидером по количеству ЛПХ в Алтайском крае.

Со слов людей, их смущает необходимость платить налоги, получать различные разрешения от контролирующих органов и другая бюрократия, рассказывает Усова. Она затруднилась ответить на вопрос, решит ли эти проблемы патент.

«Это только кажется, что ЛПХ зарабатывают много денег, потому что у них с десяток коров и большие огороды. В реальности расходы на содержание скотины настолько большие, что мы зарабатываем только себе на пропитание», — говорит Людмила Загребина, владелица ЛПХ в Первомайском районе.

Семейная ферма на Алтае. Олег Богданов

В ее хозяйстве 15 коров, домашняя птица, большой огород, сыроварня, а кормятся с него три семьи. Загребина говорит, что денег хватает на еду, скромную одежду, мелкий ремонт дома и учебу одной из внучек в институте. При этом работать в хозяйстве надо семь дней в неделю по 10−12 часов.

«В деревне многие уже не держат скотину, не садят огород — это слишком трудозатратно. Участки зарастают травой. Если картошку люди посадили, и то хорошо. У некоторых даже еды толком нет. Мы что-то делаем, кормим себя, а государство решило, что зарабатываем слишком много, налог придумало», — возмущается Загребина.