Портфель рублевых вкладов ВТБ в регионах Алтая вырос на 56%

Портфель рублевых депозитов розничных клиентов ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай по итогам года вырос на 56% и составил 29,5 млрд рублей.

Значительное повышение ставок по вкладам и накопительным счетам, достигших пикового уровня в последний месяц года, стало мощным драйвером спроса на рублевые сбережения. Эксперты банка посчитали, что со второго полугодия срок вкладов увеличивается — клиенты выбирают долгосрочные продукты. В целом по стране, если в начале года почти 60% рублевых вкладов размещались в банке на срок 6 месяцев, то к концу 2023-го доля сбережений на полугодовой срок снизилась до 34%. Одновременно увеличилась доля трехлетних депозитов — с 5 до 25%.

Рост портфеля классических сбережений физлиц наглядно демонстрирует устойчивый тренд на накопления, сформировавшийся у населения. Интерес к сбережениям стимулирует пиковая доходность по вкладам, которая продержится на текущих значениях как минимум до середины февраля, когда состоится очередное заседание Банка России по ключевой ставке, — отметил Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

По прогнозам экспертов, в 2024 году на фоне высоких ставок по банковским депозитам объем привлеченных средств в России продолжит увеличиваться. Однако с учетом того, что многие клиенты уже разместили накопления в банках, темпы роста рынка будут более умеренными, чем в прошлом году, хотя и останутся двузначными.

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