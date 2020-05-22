Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 мая 14°C
Алтайское поле

Посевную кампанию в Алтайском крае омрачил тревожный факт

Весенние полевые работы полным ходом продвигаются на Алтае. Об этом 21 мая в ходе заседания краевого правительства сообщил министр сельского хозяйства Александр Чеботаев. По его словам, все складывается удачно, правда есть одно «но».

В Алтайском крае началась посевная кампания.
В Алтайском крае началась посевная кампания.
Дмитрий Лямзин

Посевная площадь в нынешнем году составит 5,2 млн га, по сравнению с прошлым сезоном она увеличилась еще на 20 тыс. га. Приобретение топлива и удобрений идет в штатном режиме, без сбоев. Семян предприятиям хватает.

В нынешнем году, как никогда рано, началось перечисление государственной поддержки. Первые транши были направлены получателям еще в феврале.

В ближайшее время регион намерен подписать с Минсельхозом России дополнительное соглашение, которое позволит аграриям получить средства на выращивание экспортноориентированных культур — рапса и сои. В рамках погектарной поддержки они уже несколько лет не субсидируются.

Всего же в 2020 году на развитие АПК Алтайского края государство планирует выделить порядка 4 млрд рублей, 2,3 млрд из которых будут транслированы из Москвы.

В Алтайском крае началась посевная кампания.
В Алтайском крае началась посевная кампания.
Дмитрий Лямзин

Что омрачает ситуацию

По словам Александра Чеботаева, вызывает опасение только погода. Аномально жаркая весна усугубила ситуацию с запасами влаги в почве. Наиболее остро эта проблема стоит для хозяйств и фермеров кулундинской и приалейской зон. В апреле количество влаги здесь составило от 20 до 80% от среднемноголетних значений, а в мае — меньше 50%, что, конечно, чрезвычайно мало.

Не исправили ситуацию и кратковременные дожди, которые прошли в этих местах на днях.

Надо сказать, что ситуация в кулундинской степи вызывала тревогу еще осенью прошлого года, когда в зиму поля ушли с минимальными влагозапасами — менее 100 мм.

Средний показатель по краю составлял 220 мм. В восточной части региона — более 300 мм. Снега в этих территориях тоже оказалось меньше, чем везде.

Весной ученые Алтайского края подтвердили, что проблемы могут быть серьезными.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость