Посевную кампанию в Алтайском крае омрачил тревожный факт

Весенние полевые работы полным ходом продвигаются на Алтае. Об этом 21 мая в ходе заседания краевого правительства сообщил министр сельского хозяйства Александр Чеботаев. По его словам, все складывается удачно, правда есть одно «но».

Посевная площадь в нынешнем году составит 5,2 млн га, по сравнению с прошлым сезоном она увеличилась еще на 20 тыс. га. Приобретение топлива и удобрений идет в штатном режиме, без сбоев. Семян предприятиям хватает.

В нынешнем году, как никогда рано, началось перечисление государственной поддержки. Первые транши были направлены получателям еще в феврале.

В ближайшее время регион намерен подписать с Минсельхозом России дополнительное соглашение, которое позволит аграриям получить средства на выращивание экспортноориентированных культур — рапса и сои. В рамках погектарной поддержки они уже несколько лет не субсидируются.

Всего же в 2020 году на развитие АПК Алтайского края государство планирует выделить порядка 4 млрд рублей, 2,3 млрд из которых будут транслированы из Москвы.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

Что омрачает ситуацию

По словам Александра Чеботаева, вызывает опасение только погода. Аномально жаркая весна усугубила ситуацию с запасами влаги в почве. Наиболее остро эта проблема стоит для хозяйств и фермеров кулундинской и приалейской зон. В апреле количество влаги здесь составило от 20 до 80% от среднемноголетних значений, а в мае — меньше 50%, что, конечно, чрезвычайно мало.

Не исправили ситуацию и кратковременные дожди, которые прошли в этих местах на днях.

Надо сказать, что ситуация в кулундинской степи вызывала тревогу еще осенью прошлого года, когда в зиму поля ушли с минимальными влагозапасами — менее 100 мм.

Средний показатель по краю составлял 220 мм. В восточной части региона — более 300 мм. Снега в этих территориях тоже оказалось меньше, чем везде.

Весной ученые Алтайского края подтвердили, что проблемы могут быть серьезными.