После 70%-ного подорожания яиц Виктор Томенко поехал разбираться на птицефабрики

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко съездил на птицефабрику «Молодежная» в Первомайском районе, где провел рабочее совещание с участием руководителей крупнейших птицефабрик.

Стоимость яиц по сравнению с прошлым годом подскочила примерно на 70%, сообщили в правительстве региона, но при этом продукт продолжает оставаться самым дешевым в стране и в Сибирском федеральном округе.

На рост себестоимости повлияло повышение цен на зерно, ветпрепараты и другие составляющие, считают власти.

На самой крупной в крае птицефабрике «Комсомольская» Павловского района за первый квартал 2021 года валовое производство яиц составило 86 млн штук, что ниже аналогичного периода прошлого года.

Виктор Томенко обсудил вопросы ценообразования на пищевое яйцо. Антон Федотов / пресс-служба правительства Алтайского края

Как рассказал соучредитель предприятия Денис Старовойтов, это связано с тем, что на птицефабрике решили построить современные десятиярусные птичники, но из-за пандемии процесс получения экспертизы на строительство затянулся.

Ввод двух птичников запланировали на этот год.

Ценовую ситуацию на яйца Старовойтов связывает с сезонным фактором, так как накануне пасхи традиционно возрастает спрос на яйцо, а также с растущими затратами на составляющие рациона для птицы, упаковку и другие материально-технические ресурсы.

Яйца на птицефабрике. Антон Федотов / пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор подчеркнул, что рост отпускной цены на птицефабриках и рост стоимости в торговых сетях должен быть «обоснованный и осмысленный».

«Я думаю, что точно производители Алтайского края не будут выступать тем локомотивом, который раскручивает ценовой маховик, маховик инфляции в этом сегменте продукции», — прокомментировал Томенко.

Стабилизация цен на пищевое яйцо ожидается в ближайший месяц.

Ранее сообщалось, что рост цен в России побил пятилетний рекорд.