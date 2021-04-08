Рост цен в России побил пятилетний рекорд

Инфляция в марте выросла до 5,8%, что на 1 п. п. выше, чем месяцем ранее. До такого уровня рост потребительских цен не поднимался с конца 2016 года.

Больше всего на обесценивание доходов влияет продуктовая инфляция, которая в марте замедлилась на 0,18 п. п., до 7,58%, по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных Росстата.

Куриное мясо выросло в цене на 7,2%, баранина — на 5%, говядина — на 2,3%, яйца — на 5,3% (в некоторых регионах этот показатель достиг рекордных 10−14%), пишут «Новые известия».

Потребление говядины в 2020 году в России упало на 3,4%, до 1,94 млн тонн, что является минимальным показателем за последние 10 лет. Падение спроса спровоцировано пандемией коронавируса, считает глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Из-за самоизоляции, работы на удаленке и неопределенности с доходами россияне стали экономить, отдавая предпочтение более дешевой свинине и мясу птицы.

В Центробанке дают понять, что россияне сами разгоняют инфляцию, отмечая растущий внутренний спрос, пишет News.ru.