После обвинений в пиаре на Алтае все же приняли в первом чтении «напряженный» бюджет

28 октября депутаты АКЗС, впервые голосовавшие за главный финансовый закон региона в новом составе, приняли его в первом чтении. Голосование не было единогласным. Фракция КПРФ оказалась против, за что навлекла на себя недоумение коллег.

О чем говорится в документе

Доходы краевого бюджета планируются в размере 134,2 млрд рублей, расходы — 141 млрд рублей, дефицит — 6,8 млрд рублей. При этом, по словам министра финансов региона Данила Ситникова, собственные доходы краевого бюджета увеличатся по сравнению с текущим годом на 14% и составят 67,8 млрд рублей.

Основная часть расходов краевой казны в следующем году будет носить социальный характер, заверил министр.

На социальную политику, развитие системы здравоохранения, образования, физической культуры и спорта суммарно будет направлено 103,3 млрд рублей или 73% средств бюджета.

При этом планируется провести индексацию заработной платы работников бюджетной сферы, а также скорректировать размер социальных выплат.

Обсуждение бюджета Алтайского края на 2022 год. altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов.

«В 2022 году будут сохранены все виды финансовой помощи органов местного самоуправления, в том числе продолжится практика поддержки местных инициатив», — подчеркнул Данил Ситников.

Темп инфляции ожидается на уровне 4%.

О чем спорили депутаты

Александр Молотов из фракции «Справедливая Россия» отметил, что с некоторыми параметрами краевого бюджета он и его коллеги не согласны. Например, с уровнем инфляции. «Наша фракция крайне сомневается в реалистичности этой цифры», — отметил он.

Есть у фракции СР и вопросы по уровню налоговых поступлений, которые планируются на будущий год.

Бюджет Алтайского края Алтайское краевое законодательное собрание

«К расходной части бюджета есть претензии. Безусловно обнадеживает рост оплаты труда определенных групп бюджетников с 1 января. Для других это произойдет лишь с 1 октября 2022 года и в размере всего 4%, что, по сути, ниже фактической инфляции», — сообщил депутат.

Лидер фракции «Единая России» Сергей Приб назвал бюджет «напряженным», но отметил, что между первым и вторым чтениями в документ ожидается внесение колоссальных поправок.

Представители «КПРФ» ожидаемо бюджет не поддержали, отметив, что такой шаг на данный момент они считают преступлением.

Бюджет Алтайского края Алтайское краевое законодательное собрание

В этой связи коммунисты навлекли на себя обвинения в пиаре. «Считаете голосование за бюджет преступлением, тогда представьте альтернативный документ. Мы будем его изучать», — парировала Евгения Боровикова из СР.

За краевой бюджет в итоге проголосовали 39 депутатов, 20 высказались против. Один депутат не голосовал.