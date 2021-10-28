После обвинений в пиаре на Алтае все же приняли в первом чтении «напряженный» бюджет

О чем говорится в документе
Доходы краевого бюджета планируются в размере 134,2 млрд рублей, расходы — 141 млрд рублей, дефицит — 6,8 млрд рублей. При этом, по словам министра финансов региона Данила Ситникова, собственные доходы краевого бюджета увеличатся по сравнению с текущим годом на 14% и составят 67,8 млрд рублей.
Основная часть расходов краевой казны в следующем году будет носить социальный характер, заверил министр.
На социальную политику, развитие системы здравоохранения, образования, физической культуры и спорта суммарно будет направлено 103,3 млрд рублей или 73% средств бюджета.
При этом планируется провести индексацию заработной платы работников бюджетной сферы, а также скорректировать размер социальных выплат.
«В 2022 году будут сохранены все виды финансовой помощи органов местного самоуправления, в том числе продолжится практика поддержки местных инициатив», — подчеркнул Данил Ситников.
Темп инфляции ожидается на уровне 4%.
О чем спорили депутаты
Александр Молотов из фракции «Справедливая Россия» отметил, что с некоторыми параметрами краевого бюджета он и его коллеги не согласны. Например, с уровнем инфляции. «Наша фракция крайне сомневается в реалистичности этой цифры», — отметил он.
Есть у фракции СР и вопросы по уровню налоговых поступлений, которые планируются на будущий год.
«К расходной части бюджета есть претензии. Безусловно обнадеживает рост оплаты труда определенных групп бюджетников с 1 января. Для других это произойдет лишь с 1 октября 2022 года и в размере всего 4%, что, по сути, ниже фактической инфляции», — сообщил депутат.
Лидер фракции «Единая России» Сергей Приб назвал бюджет «напряженным», но отметил, что между первым и вторым чтениями в документ ожидается внесение колоссальных поправок.
Представители «КПРФ» ожидаемо бюджет не поддержали, отметив, что такой шаг на данный момент они считают преступлением.
В этой связи коммунисты навлекли на себя обвинения в пиаре. «Считаете голосование за бюджет преступлением, тогда представьте альтернативный документ. Мы будем его изучать», — парировала Евгения Боровикова из СР.
За краевой бюджет в итоге проголосовали 39 депутатов, 20 высказались против. Один депутат не голосовал.