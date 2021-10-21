Томенко уволил управделами губернатора Алтайского края, арестованного по делу о госконтракте

Напомним, Степанова задержали за «субсидию на 19 млн для сокрытия срыва госконтракта» на строительство наземно-подземного гаража-стоянки. 13 октября управделами арестовали на два месяца.
Как сообщили источники издания в правительстве региона, Томенко уволил управляющего делами.
«Согласно распоряжению губернатора, Степанов освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе с 19 октября 2021 года», — отмечает издание.
По версии следствия, в 2020 году управделами в целях сокрытия факта срыва госконтракта по строительству многоэтажного наземно-подземного гаража-стоянки в Барнауле дал распоряжение предоставить за счет бюджетных средств субсидию в размере 19 млн рублей для оплаты исковых требований подрядчика.
Ранее altapress.ru подробно рассказал про дело Андрея Степанова: в чем обвиняют управделами губернатора Алтайского края.
Андрея Степанова назначили на должность управделами 12 октября 2018 года. Прежнего управделами Алексея Белобородова уволили за коррупцию, в феврале 2021 года он вышел на свободу.