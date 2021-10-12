Управделами губернатора Алтайского края задержали за «субсидию на 19 млн для сокрытия срыва госконтракта»

В Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении управляющего делами губернатора и правительства региона Андрея Степанова, сообщает краевая ФСБ.

Степанова обвинили в «использовании должностных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности» и «совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы полномочий».

«В 2016 году по инициативе управделами разработана проектно-сметная документация по строительству наземно-подземного гаража-стоянки в Барнауле, получившая положительную оценку государственной экспертизы. В результате проведенного аукциона определен подрядчик для выполнения работ по возведению объекта. Стоимость заключенного государственного контракта составила более 80 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

Для снижения затрат по госконтракту заказчик совместно с подрядчиком внесли изменения в проектно-сметную документацию, которая по итогам госэкспертизы получила отрицательную оценку.

Однако на тот момент подрядчик уже выполнил комплекс подготовительных работ, но оплату за них своевременно не получил, в связи с чем обратился в Арбитражный суд.

«В 2020 году управделами для исполнения решения суда и в целях сокрытия факта срыва госконтракта по строительству объекта государственной собственности Алтайского края из-за отрицательного заключения госэкспертизы по воздвигаемому строению, в нарушение действующей процедуры и превышая должностные полномочия, дал распоряжение предоставить за счет бюджетных средств субсидию в размере 19 млн рублей для оплаты исковых требований подрядчика», — выяснили в ФСБ.

Следствие планирует в ближайшее время отправить Степанова под стражу.

Напомним, Степанова назначили на должность управделами 12 октября 2018 года. Прежнего управделами Алексея Белобородова уволили за коррупцию, в феврале 2021 года он вышел на свободу.