Опубликовано видео задержания управделами губернатора Алтайского края в деревянном коттедже

Управделами губернатора Алтайского края Андрея Степанова задержали ранним утром в собственном доме. Оперативную съемку, на кадры которой попал растерянный чиновник, вели сотрудники ФСБ.

Степанова задержали за «субсидию на 19 млн для сокрытия срыва госконтракта» на строительство наземно-подземного гаража-стоянки.

Как уточняет «Толк», следователи пришли рано утром в дом к Степанову, который не ожидал визита.

«Просыпайтесь», — сказал один из силовиков и передал чиновнику документы для ознакомления.

После задержания Степанова повезли в отдел, а после отправили в изолятор временного содержания. В конце видео показали коттедж чиновника.

Следствие планирует в ближайшее время отправить управделами под стражу.

Напомним, Степанова назначили на должность 12 октября 2018 года. Прежнего управделами Алексея Белобородова уволили за коррупцию, в феврале 2021 года он вышел на свободу.