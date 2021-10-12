12 октября
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Жизнь

Опубликовано видео задержания управделами губернатора Алтайского края в деревянном коттедже

Управделами губернатора Алтайского края Андрея Степанова задержали ранним утром в собственном доме. Оперативную съемку, на кадры которой попал растерянный чиновник, вели сотрудники ФСБ.

Андрея Степанова, управделами губернатора Алтайского края, задержали в собственном доме.
Андрея Степанова, управделами губернатора Алтайского края, задержали в собственном доме.
кадр из видео.

Степанова задержали за «субсидию на 19 млн для сокрытия срыва госконтракта» на строительство наземно-подземного гаража-стоянки.

Как уточняет «Толк», следователи пришли рано утром в дом к Степанову, который не ожидал визита.

«Просыпайтесь», — сказал один из силовиков и передал чиновнику документы для ознакомления.

После задержания Степанова повезли в отдел, а после отправили в изолятор временного содержания. В конце видео показали коттедж чиновника.

Следствие планирует в ближайшее время отправить управделами под стражу.

Напомним, Степанова назначили на должность 12 октября 2018 года. Прежнего управделами Алексея Белобородова уволили за коррупцию, в феврале 2021 года он вышел на свободу.

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