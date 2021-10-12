Опубликовано видео задержания управделами губернатора Алтайского края в деревянном коттедже

Степанова задержали за «субсидию на 19 млн для сокрытия срыва госконтракта» на строительство наземно-подземного гаража-стоянки.
Как уточняет «Толк», следователи пришли рано утром в дом к Степанову, который не ожидал визита.
«Просыпайтесь», — сказал один из силовиков и передал чиновнику документы для ознакомления.
После задержания Степанова повезли в отдел, а после отправили в изолятор временного содержания. В конце видео показали коттедж чиновника.
Следствие планирует в ближайшее время отправить управделами под стражу.
Напомним, Степанова назначили на должность 12 октября 2018 года. Прежнего управделами Алексея Белобородова уволили за коррупцию, в феврале 2021 года он вышел на свободу.