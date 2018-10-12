Томенко назначил новых управделами и врио министра образования

12 октября губернатор Алтайского края объявил еще о нескольких назначениях в правительстве. Новым управделами станет Андрей Степанов, а врио министра образования и науки — Максим Костенко.

53-летний Андрей Степанов возглавит управление делами с 1 ноября. Степанов до этого возглавлял Госинспекцию Алтайского края. По данным altapress.ru, в новом правительстве этого ведомства не будет — его разделят на четыре разных инспекции.

Раньше должность управделами занимал Алексей Белобородов, которого Томенко уволил в начале июня из-за подозрений в коррупции. Сейчас Белобородов находится в СИЗО — его обвиняют в получении взятки и злоупотреблении служебным положением.

Врио министра образования и науки Алтайского края стал Максим Костенко, который до этого был ректором АКИПКРО. До согласования с министерством просвещения РФ Костенко будет находиться в статусе временно исполняющего обязанности министра. Прежний руководитель ведомства Александр Жидких ушел в отставку по собственному желанию.

Начальником правового управления правительства переназначен Олег Бубнов — он занимает этот пост с 2015 года.

Что известно об Андрее Степанове

Андрей Степанов Анна Зайкова

Андрей Николаевич Степанов родился 18 января 1965 года в Барнауле. В 1987 году окончил Алтайский политехнический институт им. И.И. Ползунова, по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

С 2002 года последовательно занимал должности замначальника, начальника общего отдела, начальника управления документационного обеспечения администрации Алтайского края.

С января 2010 года возглавлял департамент документационного обеспечения администрации Алтайского края. С декабря 2016 года возглавил краевую госинспекцию. С 1 ноября 2018 года станет управляющим делами губернатора и правительства Алтайского края.

Что известно о Максиме Костенко

Максим Костенко. сайт АКИПКРО

Максим Александрович Костенко в 1997 году окончил социологический факультет Алтайского государственного университета.

В 2002 году окончил аспирантуру, защитил диссертацию на соискание степени кандидата социологических наук.

Карьеру начинал психолого в «Краевом кризисном центре для мужчин», который потом возглавил.

С 1996 преподает в АлтГУ, сейчас является доцентом кафедры общей и прикладной психологии факультета психологии.

С 2002 по 2009 гг был замначальника Главного управления Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

С 2009 по 2011 гг. — директор по развитию Национального фонда защиты детей от жестокого обращения (Москва).

С 2015 года стал ректором Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования.

С 13 октября 2018 года назначен врио министра образования и науки Алтайского края.

Что известно об Олеге Бубнове

Олег Бубнов , altairegion22.ru

Олег Александрович Бубнов родился 16 января 1977 года в Барнауле.

В 1999 году окончил строительный факультет Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова по специальности «Производство строительных конструкций». В 2001 окончил Алтайскую академию экономики и права по специальности «Юриспруденция».

С 2001 по 2003 годы работал ведущим специалистом в юридическом отделе комитета по управлению государственным имуществом Алтайского края.

С 2003 по 2005 годы — консультант Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края.

В 2005 году возглавил юридический отдел Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края.

В марте 2015 года стал начальником правового департамента Администрации края. С января 2017 года — начальник правового департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края.