В СИЗО резко ухудшилось здоровье экс-управделами губернатора Алтайского края

По словам Чумакова, год назад врачи вшили Белобородову кардиостимулятор, который сейчас требует дополнительного внимания со стороны врачей. Иначе сбои ритма «могут привести к фатальным последствиям», уточнил адвокат.
Виктор Чумаков,
адвокат:
Он был всю жизнь на руководящих постах. У него сильно подорвано здоровье. Он был руководителем ГАИ, потом ГИБДД. На эту должность <управделами> был приглашен, поскольку был крепкий хозяйственник.
Сейчас Белобородов содержится в двухместной камере СИЗО вместе с бывшим сотрудником полиции. Арест продлится как минимум 10 октября, однако, вероятно, следствие будет настаивать на продлении санкции.
Напомним, Алексея Белобородова отправили в СИЗО в начале августа. Экс-чиновнику официально предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что 2013−2016 годах управделами краевой администрации заключил с коммерческой фирмой контракт на 94 млн рублей.
За подписание актов и справок о стоимости выполненных работ он получил взятку в виде строительства объектов недвижимости на сумму в 2,7 млн рублей. Поданным altapress.ru, речь идет о гаражном комплексе, в котором также расположены сауна и бильярдная.
С сентября 2017 Белобородов уже находился под следствием по другому делу о превышении полномочий (ч. 1 ст.286 УК РФ). По версии следствия, он без конкурса организовал покупку у одного поставщика трех иномарок общей стоимостью 18 млн рублей. Речь идет об автомобилях марки Mercedes.