В СИЗО резко ухудшилось здоровье экс-управделами губернатора Алтайского края

Состояние здоровья экс-управделами правительства и губернатора Алтайского края Алексея Белобородова резко ухудшилось. Об этом «Нашим новостям» сообщил адвокат обвиняемого Виктор Чумаков.

По словам Чумакова, год назад врачи вшили Белобородову кардиостимулятор, который сейчас требует дополнительного внимания со стороны врачей. Иначе сбои ритма «могут привести к фатальным последствиям», уточнил адвокат.

Виктор Чумаков,

адвокат:

Он был всю жизнь на руководящих постах. У него сильно подорвано здоровье. Он был руководителем ГАИ, потом ГИБДД. На эту должность <управделами> был приглашен, поскольку был крепкий хозяйственник.

Сейчас Белобородов содержится в двухместной камере СИЗО вместе с бывшим сотрудником полиции. Арест продлится как минимум 10 октября, однако, вероятно, следствие будет настаивать на продлении санкции.

Напомним, Алексея Белобородова отправили в СИЗО в начале августа. Экс-чиновнику официально предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что 2013−2016 годах управделами краевой администрации заключил с коммерческой фирмой контракт на 94 млн рублей.

За подписание актов и справок о стоимости выполненных работ он получил взятку в виде строительства объектов недвижимости на сумму в 2,7 млн рублей. Поданным altapress.ru, речь идет о гаражном комплексе, в котором также расположены сауна и бильярдная.

С сентября 2017 Белобородов уже находился под следствием по другому делу о превышении полномочий (ч. 1 ст.286 УК РФ). По версии следствия, он без конкурса организовал покупку у одного поставщика трех иномарок общей стоимостью 18 млн рублей. Речь идет об автомобилях марки Mercedes.