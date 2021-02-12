Бывший управделами губернатора Алтайского края вышел на свободу из «Красной утки»

Экс-управделами губернатора Алтайского края Алексей Белобородов освободился из колонии, где сидел срок за растрату и взятку.

С конца сентября 2020 года Белобородов не отбывает срок за решеткой, сообщил «Толку» адвокат осужденного Олег Горохов.

Бывший чиновник чуть менее 10 месяцев пробыл под домашним арестом и около года в СИЗО, что зачитывается в счет срока, а потом отправился в колонию.

Сидел Белобородов в Нижнем Тагиле — в ИК-13 «Красная утка» (там отбывают срок сотрудники полиции, ФСИН, ФСБ, других силовых структур) и работал в швейном цеху, также по своей инициативе выполнял работы по благоустройству территории, участвовал в воспитательных мероприятиях.

В Свердловскую область он прибыл в июне 2020 года, с 8 июля начал отбывать наказание и уже в августе подал на УДО.

В конце сентября он уехал домой, пробыв в «милицейской» колонии около трех месяцев.

Алексея Белобородова осудили за получение взятки и растрату денежных средств. Эпизоды связаны со строительными государственными контрактами, реализацию которых контролировало ведомство.