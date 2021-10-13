На два месяца арестовали управделами губернатора Алтайского края по делу о госконтракте на 80 млн

Напомним, Степанова задержали за «субсидию на 19 млн для сокрытия срыва госконтракта» на строительство наземно-подземного гаража-стоянки.
«По ходатайству следствия Центральным районным судом Барнаула избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в отношении управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края», — рассказали в ФСБ.
Степанову предъявили обвинение по признакам «использования должностных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности» и «совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы полномочий».
По версии следствия, в 2020 году управделами в целях сокрытия факта срыва госконтракта по строительству многоэтажного наземно-подземного гаража-стоянки в Барнауле дал распоряжение предоставить за счет бюджетных средств субсидию в размере 19 млн рублей для оплаты исковых требований подрядчика.
Ранее altapress.ru подробно рассказал про дело Андрея Степанова: в чем обвиняют управделами губернатора Алтайского края.
Андрея Степанова назначили на должность управделами 12 октября 2018 года. Прежнего управделами Алексея Белобородова уволили за коррупцию, в феврале 2021 года он вышел на свободу.