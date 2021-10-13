Дело Андрея Степанова. В чем обвиняют управделами губернатора Алтайского края

Андрей Степанов родился в Барнауле 18 января 1965 года. В 1987 году он окончил Алтайский политехнический институт имени Ползунова по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
С 2002-го Степанов последовательно занимал должности замначальника, начальника общего отдела, начальника управления документационного обеспечения краевой администрации. В 2016 году возглавил госинспекцию. 1 ноября 2018-го стал управляющим делами губернатора Виктора Томенко и регионального правительства.
Управделами вменяют превышение полномочий.
По версии следствия, в 2016 году по инициативе управления делами губернатора и правительства Алтайского края разработали документацию для строительства наземно-подземного гаража-стоянки в Барнауле. Она была одобрена. Стоимость госконтракта составила более 80 млн рублей.
Чтобы снизить затраты, заказчик и подрядчик внесли изменения в проект и смету. По итогам госэкспертизы обновленная документация получила отрицательную оценку. На тот момент подрядчик уже выполнил подготовительные работы, но оплату за них своевременно не получил. Для возмещения затрат он обратился в Арбитражный суд.
«В 2020 году управляющий делами для исполнения решения суда и в целях сокрытия факта срыва государственного контракта по строительству объекта государственной собственности Алтайского края из-за отрицательного заключения государственной экспертизы по воздвигаемому строению, в нарушение действующей процедуры и превышая должностные полномочия, дал распоряжение предоставить за счет бюджетных средств субсидию в размере 19 миллионов рублей для оплаты исковых требований подрядчика», — уточнили в региональном управлении ФСБ России.
Следователи задержали Андрея Степанова в его доме. Бывшего чиновника отвезли в отдел, а после отправили в изолятор временного содержания. В ближайшее время он может отправиться под стражу.
Предыдущим управляющим делами был Алексей Белобородов. Его губернатор Виктор Томенко уволил в начале июня 2018 года — из-за подозрений в коррупции.
Тогда за взятки чиновника на 10 месяцев заключили под домашний арест, затем на год отправили в СИЗО и после — в колонию. Сидел он в ИК-13 «Красная утка» (Нижний Тагил), где отбывают срок силовики. Экс-управделами работал в швейном цеху, благоустраивал территорию и участвовал в воспитательных мероприятиях.
Летом 2021 года Алексей Белобородов занял руководящую должность в «Сибсоцбанке». Правда, вскоре стало известно о его увольнении.