Дело Андрея Степанова. В чем обвиняют управделами губернатора Алтайского края

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В чем обвиняют Степанова?

Управделами вменяют превышение полномочий.

Андрей Степанов Анна Зайкова

По версии следствия, в 2016 году по инициативе управления делами губернатора и правительства Алтайского края разработали документацию для строительства наземно-подземного гаража-стоянки в Барнауле. Она была одобрена. Стоимость госконтракта составила более 80 млн рублей.

Чтобы снизить затраты, заказчик и подрядчик внесли изменения в проект и смету. По итогам госэкспертизы обновленная документация получила отрицательную оценку. На тот момент подрядчик уже выполнил подготовительные работы, но оплату за них своевременно не получил. Для возмещения затрат он обратился в Арбитражный суд.

Деньги. Рубли. Moscow-Live.ru/Flickr , CC BY-NC-SA

«В 2020 году управляющий делами для исполнения решения суда и в целях сокрытия факта срыва государственного контракта по строительству объекта государственной собственности Алтайского края из-за отрицательного заключения государственной экспертизы по воздвигаемому строению, в нарушение действующей процедуры и превышая должностные полномочия, дал распоряжение предоставить за счет бюджетных средств субсидию в размере 19 миллионов рублей для оплаты исковых требований подрядчика», — уточнили в региональном управлении ФСБ России.