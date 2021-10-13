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Политика

Дело Андрея Степанова. В чем обвиняют управделами губернатора Алтайского края

  1. Биография Андрея Степанова
  2. В чем обвиняют Степанова?
  3. Какая мера пресечения грозит Степанову?
  4. Кому должность принадлежала до Степанова?

В Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении Андрея Степанова — управляющего делами губернатора и правительства региона. Об этом стало известно 12 октября. Рассказываем, в каких махинациях подозревают чиновника и какая мера пресечения ему грозит.

1
Биография Андрея Степанова

Андрей Степанов родился в Барнауле 18 января 1965 года. В 1987 году он окончил Алтайский политехнический институт имени Ползунова по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

С 2002-го Степанов последовательно занимал должности замначальника, начальника общего отдела, начальника управления документационного обеспечения краевой администрации. В 2016 году возглавил госинспекцию. 1 ноября 2018-го стал управляющим делами губернатора Виктора Томенко и регионального правительства.

2
В чем обвиняют Степанова?

Управделами вменяют превышение полномочий.

Андрей Степанов
Андрей Степанов
Анна Зайкова

По версии следствия, в 2016 году по инициативе управления делами губернатора и правительства Алтайского края разработали документацию для строительства наземно-подземного гаража-стоянки в Барнауле. Она была одобрена. Стоимость госконтракта составила более 80 млн рублей.

Чтобы снизить затраты, заказчик и подрядчик внесли изменения в проект и смету. По итогам госэкспертизы обновленная документация получила отрицательную оценку. На тот момент подрядчик уже выполнил подготовительные работы, но оплату за них своевременно не получил. Для возмещения затрат он обратился в Арбитражный суд.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

«В 2020 году управляющий делами для исполнения решения суда и в целях сокрытия факта срыва государственного контракта по строительству объекта государственной собственности Алтайского края из-за отрицательного заключения государственной экспертизы по воздвигаемому строению, в нарушение действующей процедуры и превышая должностные полномочия, дал распоряжение предоставить за счет бюджетных средств субсидию в размере 19 миллионов рублей для оплаты исковых требований подрядчика», — уточнили в региональном управлении ФСБ России.

3
Какая мера пресечения грозит Степанову?

Следователи задержали Андрея Степанова в его доме. Бывшего чиновника отвезли в отдел, а после отправили в изолятор временного содержания. В ближайшее время он может отправиться под стражу.

Андрей Степанов
Андрей Степанов
Анна Зайкова
4
Кому должность принадлежала до Степанова?

Предыдущим управляющим делами был Алексей Белобородов. Его губернатор Виктор Томенко уволил в начале июня 2018 года — из-за подозрений в коррупции.

Алексей Белобородов.
Алексей Белобородов.
Скриншот с видео в twitter.com/sledcom_rf

Тогда за взятки чиновника на 10 месяцев заключили под домашний арест, затем на год отправили в СИЗО и после — в колонию. Сидел он в ИК-13 «Красная утка» (Нижний Тагил), где отбывают срок силовики. Экс-управделами работал в швейном цеху, благоустраивал территорию и участвовал в воспитательных мероприятиях.

Летом 2021 года Алексей Белобородов занял руководящую должность в «Сибсоцбанке». Правда, вскоре стало известно о его увольнении.

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