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Жизнь

Освободившийся из тюрьмы экс-управделами Карлина устроился в алтайский банк

Экс-управделами губернатора Алтайского края Алексей Белобородов теперь занимает руководящую должность в «Сибсоцбанке», сообщил «Банкфакс» со ссылкой на источники.

Суд над Алексеем Белобородовым.
Суд над Алексеем Белобородовым.
Анна Зайкова, altapress.ru

По имеющимся данным, он трудится руководителем ремонтно-эксплуатационной службы.

Отмечается, что более 99% уставного капитала банка принадлежит правительству Алтайского края.

В начале года Белобородов освободился из колонии. Его осудили за получение взятки и растрату денежных средств во времена губернаторства Александра Карлина.

Эпизоды связаны со строительными государственными контрактами.

«Сибсоцбанк» имеет офисы в Барнауле, Новоалтайске, Бийске, Заринске, Камне-на-Оби, Белокурихе и в районных центрах Алтайское, Михайловское, Завьялово.

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