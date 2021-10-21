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Политика

Бессарабов рассказал про «очень важный законопроект», позволяющий индексировать взыскания

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал в своем Instagram про законопроект, защищающий права граждан на судебную защиту.

Депутат Государственной Думы от Алтайского края Даниил Бессарабов.
Депутат Государственной Думы от Алтайского края Даниил Бессарабов.
Фото из архива пресс-службы Правительства.

Бессарабов рассказал, почему он трудится в Комитете ГД по госстроительству и законодательству.

«Прежде всего, потому что комитет отвечает за укрепление государственности. А я убежденный сторонник сильного государства. Таковым оно может считаться, когда заботится о своих гражданах, защищает и уважает их права», — пояснил он.

Это, по его словам, подтверждает новый законопроект, поддерживающий «права граждан на судебную защиту, делающий этот механизм действенным, определенным и, собственно, индексирующий суммы, подлежащие к взысканию».

«Законопроект предлагает установить механизмы индексации взысканных судом денежных сумм. По заявлению взыскателя суд может произвести индексацию присужденных судом денежных сумм на день фактического исполнения суда. Для размера индексации будет использоваться индекс роста потребительских цен на товары или услуги в РФ. Тем самым мы в полной мере сможем защитить права взыскателя», — подчеркнул Бессарабов.

Правда, добавил он, есть одна проблема. Пока законопроект предлагается только в гражданском судопроизводстве, исключая возможность такой индексации в арбитражном.

«Но, я думаю, ко второму чтению мы эту несправедливость устраним. Будем работать над законопроектом», — заверил народный избранник.

Ранее Бессарабов предложил министру труда на 5 лет раньше отпустить на пенсию алтайских доярок и пастухов.

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