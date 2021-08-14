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Жизнь

Депутат Бессарабов рассказал, какие наказы жителей Алтая он привел в исполнение

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал в своем Instagram, что за время парламентской деятельности занимался реализацией наказов жителей региона.

Депутат Государственной Думы от Алтайского края Даниил Бессарабов.
Депутат Государственной Думы от Алтайского края Даниил Бессарабов.
Фото из архива пресс-службы Правительства.

Ранее Бессарабов рассказал, что в своих селах выслушает народ до середины августа, чтобы сформировать народную программу.

Накануне депутат уточнил, что по всей России идет сбор наказов от избирателей в народную программу «Единой России».

«Эти предложения затем воплотятся в жизнь», — заверил парламентарий.

Также уточнил, какие именно просьбы алтайских избирателей он курировал в части доведения до реализации.

«На протяжении всей депутатской деятельности занимался реализацией предыдущих наказов людей: больницы, школы, детские сады, дома культуры, мосты, скважины, дороги», — перечислил Бессарабов.

Особенно он отметил школу в Чарышском районе — основное образовательное учреждение в райцентре, которое требовало ремонта.

«Хотел поделиться радостью. Несколько месяцев работает замечательная школа в селе Чарышском — это наша предгорная территория, очень живописная и красивая. И 350 детей приходят в новую школу, о которой просили в 2016 году педагогический коллектив и родители — чтобы привести ее в порядок», — уточнил депутат.

В итоге из федерального бюджета направили более 80 млн рублей, и плюс еще краевые средства пошли на то, чтобы «сделать школу с картинки».

О просьбах избирателей Бессарабов рассказал в рамках эстафеты «выполненных наказов», которую ему передал коллега из Крыма Константин Бахарев.

В конце отчетного видео алтайский парламентарий передал эстафету еще двум депутатам — Антону Гетту, представителю Ростовской области в ГД, и земляку-госдумцу Александру Прокопьеву.

Прокопьев пока не принял эстафету, однако в своем Instagram рассказал про одну из старейших улиц Барнаула — проезд Гужтранспортный — которая впервые за свою историю получила асфальтовое покрытие.

Ранее дождь не помешал депутату Бессарабову выслушать слова благодарности от избирателей неподалеку от сгоревшей вышки.

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