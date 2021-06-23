23 июня 16°C
﻿
Политика

Депутат Бессарабов рассказал, как в своих селах до середины августа выслушает народ

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал в своем Instagram о планах власти на ближайшие годы и собственных планах выслушать просьбы людей на округе для формирования народной программы.

Депутат Государственной Думы от Алтайского края Даниил Бессарабов.
Депутат Государственной Думы от Алтайского края Даниил Бессарабов.
Фото из архива пресс-службы Правительства.

Бессарабов сообщил, что на ближайшие пять лет в России определяется судьба — страны и приоритетов во всех вопросах, которые будут поддерживать депутаты Госдумы будущего восьмого созыва.

В связи с этим он отметил выступление президента России Владимира Путина на прошедшем накануне ХХ съезде «Единой России».

«Обратился к депутатам, ко всем партиям… о том, что мы ответственны за нашу страну. Естественно, „Единая Россия“, как основная политическая сила в нашей стране, — главная ответственная в этой работе», — подчеркнул Бессарабов.

Также напомнил, что партия власти, понимая важность работы с населением, сейчас формирует народную программу.

«Голос каждого человека до середины августа можно будет учесть, включить. Я у себя на округе планирую в самое ближайшее время организовать эту работу: людям — встречи с жителями; и закладывать те приоритеты, задачи, которые будем решать на федеральном уровне, привлекая средства — то, что попросят нас люди в наших селах, в городах, в Алтайском крае», — рассказал парламентарий о своих планах до конца лета.

Говоря о собственном опыте, Бессарабов сообщил, какой «багаж пониманий» приобрел в Госдуме во время седьмого созыва.

«Очень важно работать в команде <…> в команде с руководством Алтайского края. И, конечно, напрямую общаться с нашими избирателями в самых дальних селах. Самая важная оценка моей работы была, когда я приезжал в село и говорили: „Мы никогда еще в жизни не видели депутата Госдумы, а сейчас у нас есть возможность общаться“. И самое главное — не забывать потом про свои обязательства», — напомнил парламентарий коллегам.

Кстати, ранее дождь не помешал Бессарабову выслушать слова благодарности неподалеку от сгоревшей вышки.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость