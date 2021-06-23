Депутат Бессарабов рассказал, как в своих селах до середины августа выслушает народ

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал в своем Instagram о планах власти на ближайшие годы и собственных планах выслушать просьбы людей на округе для формирования народной программы.

Бессарабов сообщил, что на ближайшие пять лет в России определяется судьба — страны и приоритетов во всех вопросах, которые будут поддерживать депутаты Госдумы будущего восьмого созыва.

В связи с этим он отметил выступление президента России Владимира Путина на прошедшем накануне ХХ съезде «Единой России».

«Обратился к депутатам, ко всем партиям… о том, что мы ответственны за нашу страну. Естественно, „Единая Россия“, как основная политическая сила в нашей стране, — главная ответственная в этой работе», — подчеркнул Бессарабов.

Также напомнил, что партия власти, понимая важность работы с населением, сейчас формирует народную программу.

«Голос каждого человека до середины августа можно будет учесть, включить. Я у себя на округе планирую в самое ближайшее время организовать эту работу: людям — встречи с жителями; и закладывать те приоритеты, задачи, которые будем решать на федеральном уровне, привлекая средства — то, что попросят нас люди в наших селах, в городах, в Алтайском крае», — рассказал парламентарий о своих планах до конца лета.

Говоря о собственном опыте, Бессарабов сообщил, какой «багаж пониманий» приобрел в Госдуме во время седьмого созыва.

«Очень важно работать в команде <…> в команде с руководством Алтайского края. И, конечно, напрямую общаться с нашими избирателями в самых дальних селах. Самая важная оценка моей работы была, когда я приезжал в село и говорили: „Мы никогда еще в жизни не видели депутата Госдумы, а сейчас у нас есть возможность общаться“. И самое главное — не забывать потом про свои обязательства», — напомнил парламентарий коллегам.

Кстати, ранее дождь не помешал Бессарабову выслушать слова благодарности неподалеку от сгоревшей вышки.