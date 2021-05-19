Дождь не помешал депутату Бессарабову выслушать слова благодарности неподалеку от сгоревшей вышки

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал в своем Instagram , как получил обратную связь в деревне без связи, а в другом селе поведал о своей деятельности заинтересованным студентам-сыроделам.

Бессарабов с рабочим визитом посетил Алтайский район — частичку своего округа. Эту территорию, подчеркнул депутат, можно назвать «одним из красивейших районов».

«Правда, на этот раз встретил дождем, но это не помешало продуктивно провести рабочий день. Начался он со встречи с активом района. Традиционно люди делились своими проблемами, консультировались и, вместе с тем, нашлось место и словам благодарности за проделанную работу», — продемонстрировал депутат, что непогода не может быть помехой для народного избранника.

В селе Алтайское пообщался с ребятами из международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий.

«Заинтересованно слушали и задавали вопросы о моей деятельности. А педагогический состав интересовался новыми законами. Диалог вышел хороший», — кратко и позитивно отчитался Бессарабов.

После депутат отправился в село Россоши — примерно в 25 километрах по трассе от колледжа сыроделия. Там пришлось выслушать не только слова благодарности.

«А вот с жителями Россоши встреча прошла эмоционально. За сутки до моего приезда у них возникла проблема со связью — сгорела вышка. Понимая важность вопроса, не мог остаться в стороне», — отметил Бессарабов, моментально подключился и начал налаживать связь.

Депутат подчеркнул, что «задействовал все возможности для налаживания связи». В частности в этом ему помогла краевая минцифра во главе с Евгением Зрюмовым.

Однако на сгоревшей вышке проблемы в селе не закончились. Оказалось, что необходим ремонт школы, ДК и дороги. Решение некоторых вопросов Бессарабов начал на месте, а к остальным приступил по возвращению из села и теперь «ждет ответов и контролирует ход».

Ранее депутат Бессарабов прорвался в район, который всегда заваливает снегом, и не пообещал быстрых решений.