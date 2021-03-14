Депутат Бессарабов прорвался в район, который всегда заваливает снегом, и не пообещал быстрых решений

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал в своем Instagram , как съездил в Змеиногорский район несмотря на все снежные баррикады на пути к территории.

Бессарабов отметил, что Змеиногорский район практически всегда оказывается в сложной ситуации. Проблема простая — дорожного фонда для расчистки дорог не хватает на весь сезон.

«В мартовскую региональную неделю погода не радовала. Метель, сильный ветер, закрытые трассы. Но, не смотря на это, все же вырвался в Змеиногорский район», — рассказал депутат.

Он напомнил, что район «при любом снегопаде всегда становится заложником снежного плена, и это одна из наболевших проблем» для жителей.

На месте народный избранник конструктивно пообщался с активом района, главами поселений, работниками образовательных учреждений и руководителями местных ресурсоснабжающих организаций.

«Конечно же, заострили вопрос вакцинации против ковида, людей волнует ее воздействие на организм и последствия. Так как этапы вакцинации прошел сам, рассказал змеиногорцам, что это эффективно и безопасно», — отметил Бессарабов.

Поговорили также о насущных проблемах: школах, индексации пенсий для работающих пенсионеров, пособиях для семей с детьми, районные пассажироперевозки, вывоз ТКО, выплаты субсидий сельхозтоваропроизводителям, а также ремонт сельских школ.

«Диалог был живой, активно задавались вопросы, которые уже продолжительное время беспокоят жителей <…> Быстрых решений не обещал, но на контроль все вопросы взял, и по ряду из них уже направил депутатские запросы. Сделаю все, что в моих силах», — заверил депутат.

Ранее Бессарабов «прочувствовал на себе ужасное состояние», пока ездил по родине оружейника Михаила Калашникова.