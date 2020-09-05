Депутат Бессарабов «прочувствовал на себе ужасное состояние», пока ездил по родине Калашникова

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал в своем Instagram о том, как добирался до жителей села Ивановка.

Бессарабов отметил, что из-за пандемии коронавируса ему «реально не хватало живого общения».

Однако все же удалось пообщаться с людьми во время рабочей поездки в Курьинский район — малую родину алтайского оружейника Михаила Калашникова. В частности, депутат посетил село Ивановка.

«Стоит отметить, что пока добирался до села прочувствовал на себе ужасное состояние межпоселковой дороги. Жители подтвердили, что это их „давняя боль“. Незамедлительно связался с нашим краевым автодором и договорился о проработке вопроса включения отрезка дороги в план ремонтных работ на следующий год», — рассказал Бессарабов.

Также Бессарабов посетил село Краснознаменка, где в плачевном состоянии находится кровля местного ДК.

«Поговорив с людьми и осмотрев здание, убедился в этом лично. Спасибо министру культуры Елене Безруковой за оперативное реагирование на мой звонок: посоветовавшись, мы нашли потенциальные варианты решений и определились с необходимыми действиями», — подчеркнул депутат.

В селе Новофирсово остро стоит проблема вывоза твердых бытовых отходов — «есть недочеты, которые жители считают несправедливыми». Решением этого вопроса Бессарабов озадачил главу района.

В заключение Бессарабов отметил, что это лишь часть того, что беспокоит жителей, но главное — проблемы он услышал.

Ранее Бессарабов заявил, что главное сейчас — воплотить в жизнь все то, за что люди отдали свои голоса на голосовании по поправкам к Конституции России.