Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 июля 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

«Помочь слабым и облегчить жизнь сильным»: Бессарабов рассказал, что теперь делать с этими поправками

Депутат Госдумы от Алтайского края, член Генсовета «Единой Россиии» Даниил Бессарабов рассказал в своем Instagram о дальнейшей жизни в России с учетом поправок.

Депутат Государственной Думы от Алтайского края Даниил Бессарабов.
Депутат Государственной Думы от Алтайского края Даниил Бессарабов.
Фото из архива пресс-службы Правительства.

Бессарабов отметил, что подавляющее большинство жителей России поддержали поправки к Конституции. А это значит, что депутаты должны без промедления приступить к работе.

«Приступить к реализации тех наказов и тех ориентиров, которые жители страны определили, в том числе для власти, — каким мы видим наше будущее, нашу жизнь в России», — дал наказ народный избранник.

Бессарабов отметил, что впереди большая работа по принятию новых законов, которых не было в правовой системе — о депутатском контроле, госсовете, совете безопасности, администрации президента, об интегрированном в единую публичную власть местном самоуправлении.

«И конечно же социальные положения — на построение справедливого общества. На то, чтобы добиться постоянной индексации наших различных мер социальной поддержки. На то, чтобы помочь слабым и облегчить жизнь сильным, чтобы могли развиваться и в экономике», — пояснил госдумец.

Напомним, Бессарабов в Барнауле проголосовал за внесение изменений в Конституцию. Он подчеркнул, что «мы голосуем за то, что нужно людям для комфортного проживания в нашей стране».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость