«Деликатный» урок на всю жизнь: депутат рассказал, как следует наказать избивших подростка на Алтае

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал в своем Instagram о том, как расследуют в Камне-на-Оби избиения подростков.

Ранее стало известно, что банда подростков в Камне-на-Оби постоянно избивает школьников — несколько хулиганов нападают на детей там, где этого не смогут увидеть взрослые.

Накануне возбудили дело в отношении местных чиновников из органов системы профилактики.

«Недавно рассказывал вам о вопиющем случае избиения 14-летнего подростка в Камне-на-Оби, обещая взять ситуацию под личный контроль. Дела, касающиеся детей и подростков — всегда тяжелые и с юридической точки зрения требуют особого, всестороннего, объективного рассмотрения», — напомнил Бессарабов.

Депутат отметил, что написал запрос на имя руководителя регионального СК Андрея Хвостова и поблагодарил его за «неравнодушное оперативное реагирование на ситуацию и немедленное вмешательство».

В настоящее время проверочные мероприятия по факту избиений продолжаются, отметил Бессарабов.

«Ситуация, безусловно, чудовищная. Но все-таки речь идет о несовершеннолетних детях, которые еще не сформировались как зрелые личности. И в этом случае, считаю, что наказание должно быть настолько деликатное, чтобы не сломать жизнь виновному подростку», — подчеркнул народный избранник.

При этом, отметил он, наказание должно быть таким, чтобы преподнести «большой и запоминающийся жизненный урок» всему окружению хулигана.

Одно из нападений произошло 2 июня — подросток сидел на камне рядом с домом, когда к нему подошла группа сверстников.

Ребенку руками и ногами наносили удары по голове и лицу. Лежащего мальчика, по словам его матери, «добивали» под забором. В больнице диагностировали сотрясение мозга и обнаружили проблемы с почками.

Личности всех, кто принимал участие в жестоком избиении, установили быстро. После этого группа чиновников направилась в Камень-на-Оби, чтобы разобраться в инциденте.

Выяснилось, что банда регулярно нападает на детей. Примечательно, что по одному из случаев в полиции отказались проводить проверку.

Полицейские не видят оснований считать, что в Камне-на-Оби действует организованная группа подростков. Родители избитых школьников не согласны с такими выводами.